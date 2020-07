Manteniéndose seguro como trabajador agrícola

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los trabajadores en la industria agrícola, como muchos otros trabajadores esenciales en el estado de Washington, ha seguido trabajando durante esta pandemia.

El COVID-19 es un peligro serio en su lugar de trabajo debido a varias razones:

Usted trabaja al lado de otros trabajadores durante muchas de las tareas que realiza. Puede ser que usted viaje al trabajo en el mismo vehículo con otras personas. El área para descansar o almorzar en su lugar de trabajo podría no ser lo suficientemente grande para seguir las reglas de distanciamiento físico.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH, por su sigla en inglés) del Departamento de Labor e Industrias estableció los requisitos que su empleador debe implementar para evitar que se enferme en el trabajo.

Esto es lo que debe hacer su empleador:

Tener un sistema para mantener a los trabajadores por lo menos a 6 pies (2 metros) de distancia.

Garantizar que los trabajadores se laven las manos frecuentemente y proporcionar estaciones para lavarse las manos adecuadas, que cuenten con agua tibia, jabón líquido, toallas de papel desechables y un basurero.

Aumentar la limpieza y desinfección regular de las superficies que se tocan con frecuencia y proporcionar insumos de limpieza adecuados.

Asegurar que los trabajadores enfermos se queden en casa (o que estén aislados).

Capacitar a los trabajadores en el idioma que entiendan mejor sobre el coronavirus y cómo prevenir el contagio, y

Proporcionar equipo de protección personal (PPE), incluyendo mascarillas y otro equipo de protección obligatorio. Los empleadores deben dar el equipo de protección personal que sea obligatorio de forma gratuita para el trabajador.

Usted también puede poner de su parte para protegerse y proteger a sus compañeros de trabajo:

Manténgase a 6 pies (2 metros) de distancia de sus compañeros de trabajo.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente al tocar superficies o herramientas.

Use su equipo de protección personal según sea necesario.

Si se siente enfermo, quédese en casa y avísele a su supervisor, y

Siga las políticas de su empleador.

Si cree que estos requisitos de seguridad no están establecidos, o si no se siente seguro en el trabajo, puede llamar al 1–800–423–7233, y el personal de DOSH puede ayudarle en su idioma de preferencia. Si no recibe una respuesta, deje un mensaje de voz y le devolveremos la llamada.