Biden cree que Trump se ha rendido y fallado al país ante la pandemia

Washington, 30 jun (EFE News).- El virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, criticó este martes al presidente Donald Trump por haberse “rendido” y haber “fallado” a los estadounidenses frente a la pandemia de la COVID-19.

“¿Qué ha pasado? Ahora es casi julio y parece que nuestro presidente de tiempos de guerra se ha rendido, blandido la bandera blanca y abandonado el campo de batalla”, dijo Biden en un discurso desde un instituto de secundaria en Wilmington (Delaware).

El que fuera vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017) utilizaba la misma metáfora que el propio Trump empleó en marzo cuando se declaró un presidente de tiempos de guerra en la lucha contra el coronavirus.

El aspirante demócrata aseguró que mes tras mes muchos, como él, han pedido a Trump que adoptara medidas e hiciera su trabajo: “Nos ha fallado”, zanjó.

“No podemos seguir así, la mitad llevando mascarillas, la mitad rechazando indicaciones -agregó-. No podemos continuar la mitad con un plan, la mitad esperando lo mejor”.

En ese sentido, Biden lamentó que el Gobierno de Trump haya dejado en las autoridades estatales y locales la decisión de reabrir sus economías y otras cuestiones sobre la pandemia.

“Necesitamos planes reales, recomendaciones reales, con estándares nacionales y uniformes, para ayudar a trazar nuestra reapertura económica. Lo que hemos estado haciendo ahora no es funcional. El enfoque de estado por estado solo producirá confusión y ralentizará cualquier progreso”, sostuvo.

Biden opinó que debería haber una recomendación federal marcando que “todo el mundo debe llevar máscara en público, punto”.

“Llevar máscara no es solo sobre ti, es sobre tu familia, es sobre tus vecinos, es sobre tus compañeros, es sobre mantener a otras personas a salvo”, afirmó.

El candidato presidencial señaló que si Trump hubiera escuchado a los expertos sanitarios y las recomendaciones que él mismo le hizo hace unos meses la pandemia no hubiera crecido tan rápidamente.

“No tendría que haber sido de esta manera”, indicó Biden.

Las últimas encuestas dan a Biden como vencedor en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Un sondeo publicado el viernes pasado señalaba que Trump se encuentra en el punto más bajo de su aprobación, un 40 %, después de las protestas raciales y por los casos de maltrato policial ocurridos en EE.UU. y en medio de un repunte de los contagios de coronavirus en el país.

El presidente tiene un 58 % de desaprobación, según una encuesta realizada por el Marist Institute for Public Opinion (MIPO, en inglés) en alianza con la Radio Pública Nacional (NPR, por su siglas en inglés) y PBS NewsHour.

EE.UU. es el país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 2,6 millones de casos confirmados y más de 126.000 fallecidos, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins.