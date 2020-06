La orden de usar tapabocas entra en vigor el viernes para todo el estado

Tweet on Twitter

OLYMPIA — Hoy, el secretario de Salud del estado de Washington, John Wiesman, firmó la Orden 20-03 (solo disponible en inglés), la cual exige el uso de tapabocas en cualquier lugar público, en interiores o al aire libre, en todo el estado.

La orden entra en vigor el viernes 26 de junio y se extiende a aquellas personas en las siguientes situaciones:

Se encuentran dentro de un lugar público bajo techo o esperan en línea para ingresar.

Buscan servicios de atención médica.

Se encuentran en el transporte público o en espera para subir.

Se encuentran al aire libre y no pueden mantener seis pies (dos metros) de distancia de las demás personas que no viven bajo el mismo techo.

Hay excepciones a esta orden para los niños de menos de cinco años y aquellas personas con una condición médica o de salud mental o con discapacidades que les impidan usar tapabocas. Bajo ninguna circunstancia los menores de dos años deben usar tapabocas, ya que esto podría suponer un riesgo de asfixia.

“Mediante el uso de tapabocas, logramos limitar la propagación de pequeñas gotas infectadas que se transmiten a los demás cuando hablamos, tosemos o estornudamos”, informó Wiesman. “Valoro mucho los esfuerzos de aquellos que ya usan tapabocas en público habitualmente e insto a los demás a que se nos unan en esta medida fundamental para controlar el virus. Todos tenemos un rol en el intento por detener la propagación de la COVID-19 en nuestras comunidades”.

El Departamento de Salud emitió pautas (solo disponibles en inglés; pronto lo estarán en otros idiomas) para los tapabocas de tela. Un tapabocas de tela puede ser cualquier cosa, desde una bufanda o pañuelo hasta una mascarilla cosida que se sujete con cintas o tiras alrededor de la cabeza o detrás de las orejas.

Es importante asegurarse de que esté usando y manipulando el tapabocas de manera adecuada. El tapabocas debe ajustarse y cubrir bien la boca y la nariz, y la tela no debe tener agujeros ni desgarros. Debe lavar los tapabocas de tela con frecuencia. Lo ideal sería hacerlo después de cada uso y, sin dudas, cada día. Si no puede lavarlo después de cada uso, lávese las manos o use desinfectante para manos a base de alcohol inmediatamente después de ponérselo y evite tocarse la cara.

Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Salud www.doh.wa.gov/masks (solo disponibles en inglés; pronto lo estará en otros idiomas).