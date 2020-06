En Jacksonville, casi un 60 % no quiere acto multitudinario de Trump

Miami, 24 jun (EFE News).- Un sondeo de la Universidad del Norte de Florida (UNF) reveló este miércoles que el 58 % de los residentes de Jacksonville (noreste de Florida) se opone a que se celebre en la ciudad el acto final de la Convención Nacional Republicana principalmente por temor a la propagación de la COVID-19.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dará su gran discurso para aceptar oficialmente la nominación del Partido Republicano para las elecciones de noviembre el 27 de agosto en un recinto con capacidad para 15.000 personas en esta ciudad y no en Charlotte (Carolina del Norte) como estaba previsto.

El cambio se produjo porque el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se negó a celebrar este evento multitudinario al “no poder garantizar una convención completa” como quería Trump por temor a un aumento en el número de contagios de la COVID-19.

Lenny Curry, alcalde de la ciudad, ha asegurado que “la seguridad de la gente estará en primer lugar” cuando se celebre el acto.

La encuesta contó con la participación de una muestra de más de 2.500 personas registradas como votantes en el condado de Duval, al que pertenece Jacksonville, de los cuales un 71 % dijo estar preocupado por “una posible transmisión desencadenada por la convención”.

“Bajo el telón de fondo de la pandemia global que parece haber llegado más fervientemente a Florida, la oposición local a alojar este evento parece mucho más preocupante”, señaló en una nota de prensa el director del Laboratorio de Investigación sobre Opinión Pública de UNF, Michael Binder.

Sin embargo, en términos económicos un 66 % de los votantes reconoce que la convención podría llegar a generar hasta cien millones de dólares para la ciudad, aunque la mitad asegura que dicho evento “no daría una imagen positiva” de Jacksonville.

Binder explicó que “las convenciones de nominación son eventos realmente polarizados”, por lo que el apoyo a ser el anfitrión varía “dramáticamente” según los intereses políticos del votante.

Sin embargo, Binder aseguró que los votantes “cada vez están más preocupados por el aumento de casos”, ya que “más gente conoce a alguien que se ha contagiado del virus y la economía no está recuperándose tan rápido como la gente esperaba hace dos meses”.

Florida superó este miércoles los 5.000 nuevos casos diarios de coronavirus, y el lunes cruzó la barrera psicológica de los 100.000 casos de coronavirus detectados.

Del total de 109.014 casos reportados hasta este miércoles 3.281 han resultado fatales desde que se empezaron a contabilizar por las autoridades sanitarias.

Según los datos obtenidos durante este estudio el 48 % indicó que votaría por el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, mientras que el 41 % reelegiría a Trump para continuar en la Casa Blanca y el 5 % aseveró que no votaría a ninguno de los dos.

Estas cifras, aunque no sean representativas del conjunto del estado de Florida, demuestran lo ajustada que puede ser la votación en algunas ciudades de un estado bisagra como Florida, que es clave para las próximas elecciones.

Además, la forma de gestionar la pandemia también jugará un papel esencial en estos lugares, ya que por primera vez desde 2015 la delincuencia ha pasado a un segundo puesto en la lista de preocupaciones de los habitantes de Jacksonville.