Falta de atención médica incrementan las muertes no asociadas con COVID-19

Cleveland (OH), 22 jun (EFE News).- El incremento de muertes no asociadas al COVID-19 durante la pandemia se debe en parte a la reducción notable de visitas a salas de emergencia por afecciones agudas de riesgo mortal, señalaron este lunes los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Según datos a nivel nacional del Sistema de Vigilancia Sindrómica, para mayo de 2020 se encontró que las visitas a salas de emergencias habían disminuido el 42 % durante los primeros meses de la pandemia.

El informe identifica las tendencias de visitas al servicio de emergencias para tres afecciones de salud de riesgo mortal, como infarto de miocardio (también conocido como ataque cardíaco), accidente cerebrovascular y crisis hiperglucémica.

Los CDC aseguran que estas condiciones representan eventos agudos que siempre requieren atención de emergencia inmediata, incluso durante una emergencia de salud pública como la pandemia de COVID-19, pero los pacientes con estas afecciones no podían acceder a la atención médica o retrasaban la búsqueda de servicios de salud durante el período temprano de la pandemia.

En las diez semanas posteriores a la declaración de emergencia, es decir entre el 15 de marzo y el 23 de mayo, las visitas al servicio de emergencia disminuyeron el 23 % para casos de infarto de miocardio, 20 % de accidente cerebrovascular y 10 % para crisis hiperglucémica, en comparación con el período entre el 5 de enero y el 14 de marzo.

La reducción “sustancial” de visitas a salas de emergencias por estas afecciones potencialmente mortales se pueden deber a muchos factores relacionados con la pandemia, incluido el miedo a la exposición al COVID-19, las consecuencias indirectas de minimizar la atención médica no urgente, las órdenes de quedarse en casa, entre otras.

Los CDC hacen un llamado a las personas que experimentan dolor en el pecho, pérdida de la función motora, estado mental alterado u otros problemas que amenazan la vida a buscar atención de emergencia inmediata, independientemente de la pandemia.

Además, recomiendan que tanto los profesionales de la salud pública como el personal de atención médica les aseguren a los pacientes que están implementando pautas de prevención y control de infecciones que garanticen su seguridad.