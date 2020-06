CACAO, “EL ALIMENTO DE LOS DIOSES”

Por Anahí Hernández:

El grano de cacao proviene del árbol Theobroma cacao, el cual para su desarrollo necesita un clima tropical y sombra. Para antigüas civilizaciones como la maya y la azteca era el alimento divino, digno de los Dioses, de donde las almas tanto humanas como de las deidades, ascendían de la tierra al cielo o se trasladaban al infierno, representaba ascendencia, gobernabilidad y abundancia. Actualmente es considerado un “SUPERALIMENTO” conteniendo más de 50 nutrientes y componentes bio-activos como los polifenoles, excelentes aliados del sistema cardiovascular, entre sus nutrientes también se encuentran fibra, vitaminas y minerales.

Al consumirlo de manera regular y en su forma más pura y natural, aporta múltiples beneficios a la salud, debido a que aumenta la actividad antioxidante en el cuerpo y disminuye la presión arterial. Tiene propiedades antidepresivas naturales mejorando tu estado de ánimo debido a su alto contenido de triptófano, y contiene componentes que producimos cuando nos enamoramos, ¿es por eso que relacionamos inconscientemente el chocolate con el amor?

Por su composición brinda energía, ayudando a afrontar los retos diarios que la vida moderna diaria exige, y ayuda al buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Aumenta la circulación sanguínea estimulando la producción de óxido nítrico en las arterias, dilatando los vasos sanguíneos lo que eleva el flujo de sangre, mejorando así, no sólo la circulación sino también mejorando las actividades cognitivas, lo que aumenta la capacidad de atención. Con esto podemos deducir que es un alimento excelente para deportistas, para estudiantes y personas que su trabajo requiere de mucha concentración, así como para personas con problemas de circulación. Para los deportistas se le agrega un plus ya que el cacao es un relajante muscular, ayudando así en la recuperación muscular post-entrenamiento, e incluso en situaciones como el cólico menstrual, todo esto debido a su alto contenido de magnesio, lo que también ayuda a construir huesos fuertes y sanos, aumentando la densidad ósea si se realiza ejercicio de manera regular.

Pero no sólo son estos beneficios los que el cacao brinda, además, es una rica fuente de antioxidantes y sustancias anti-inflamatorias que previenen los procesos oxidativos e inflamatorios que nos ocasionan diversas enfermedades, sobretodo enfermedades crónicas como lo son diabetes, dislipidemias (colesterol y triglicéridos elevados), hipertensión, sobrepeso, cáncer, etc. Siendo auxiliar en el control de glucosa y colesterol.

Por su alto contenido de fibra ayuda a combatir el estreñimiento ya que estimula el sistema digestivo, brindando además un efecto de saciedad lo que lo convierte en un excelente aliado para bajar o mantener el peso.

Anteriormente se menciona que se debe consumir en su forma más pura y natural, esto se refiere a que necesita no haber sido sometido a tratamientos químicos como la alcalinización, estos procesos químicos dañan las células y por lo tanto la salud, y además provocan que los alimentos pierdan la mayoría de sus nutrientes, no teniendo caso consumirlos. Los alimentos que se consuman para que realmente sean benéficos necesitan ser de empresas responsables tanto con tu salud como con el medio ambiente, y de preferencia orgánicos, lo orgánico no es una “moda”, es lo mejor para las células y para la salud en general, siempre es beneficioso invertir en salud a largo plazo.

Considera como opción brindar tu dinero a empresas que aporten algo positivo al hermoso planeta donde vivimos y al increíble cuerpo en el que habitas, cuerpo que brindándole lo que necesita es bastante agradecido.

Lo mejor de todo es, ¡que existen mil formas de consumirlo! Cada una de ellas DELICIOSA, pudiendo preparar con él bebidas y postres, para ti y para tu familia, como licuados, smoothies, helados, gelatinas y postres sanos con harinas saludables como la harina de avena o de garbanzo. Recuerda que lo delicioso también es saludable y los alimentos naturales han sido creados para nutrir tus células mientras disfrutas con los sentidos del gusto y del olfato los maravillosos sabores que la naturaleza misma brinda, aumentando tu salud y calidad de vida.

Por último, el cacao también puede tener uso cosmético, brindando beneficios a tu piel por su contenido de zinc (considerado el mineral de la belleza), vitamina C y antioxidantes.

¿Deseas ideas para saber utilizarlo? Te brindamos 2 recetas, una mascarilla para tu rostro y la receta de un delicioso smoothie, para que comiences el día con energía.



• Mascarilla de cacao y espirulina:

Ingredientes:

-1 cucharada de cacao en polvo

-1 cucharadita espirulina

-1 cucharada de yogurt natural (sin azucar)

-1 cucharada de miel

-Opcional- 1/2 cucharadita de aceite de cóco o 1 cápsula de vitamina E

Indicaciones:

Mezcla el yogurt y la miel hasta incorporar, mezcla el cacao y la espirulina (agregar poco a poco el aceite de coco o vitamina) hasta conseguir una mezcla homogenea y sin grumos.

Lava bien tus manos y rostro con un jabón neutro, aplícala en el rostro dando un suave masaje; dejar por 20 minutos, retirar con agua tibia con un suave masaje y seca con un paño suave.



• Smoothie breakfast:

Ingredientes:

-400ml leche de coco

-1 plátano

-2 cucharaditas cacao en polvo

-3 cucharadas avena natural

-2 cucharadas de crema de cacahuate

Indicaciones:

Colocar todos los ingredientes en la licuadora, licuar hasta incorporar todos los ingredientes. Si deseas agregar un toque extra de nutrientes puedes agregar 1/2 cucharadita de espirulina. Y si lo deseas más dulce y saludable considera utilizar como endulzante monk fruit.