Bruce Arena cuestiona el tocar el himno nacional antes de los partidos en EE.UU.

Boston (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El exseleccionador del equipo nacional del fútbol de Estados Unidos y actual entrenador del Revolution de Nueva Inglaterra, Bruce Arena, cuestionó este viernes la necesidad de tener que interpretar el himno nacional en cada uno de los eventos deportivos que se dan en el país.

Arena, que dirigió a Estados Unidos en dos Copas Mundiales y tiene una amplia experiencia internacional hizo su valoración del polémico asunto durante una entrevista que ofreció al exjugador del Revolution, Taylor Twellman, en la cadena de televisión ESPN.

Antes de que comience el próximo Torneo de Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, el próximo 8 de julio, en Orlando (Florida), Arena analizó una amplia gama de asuntos relacionados con el deporte y la realidad social y política que se vive actualmente en el país.

Entre otros asuntos, se le preguntó a Arena qué pensaba sobre arrodillarse durante el himno y su papel antes de los eventos deportivos.

“Te diría esto”, comenzó Arena, “soy la persona más patriótica que jamás haya existido. Como entrenador del equipo nacional a veces con el himno nacional, estaba llorando, honrado de representar a los Estados Unidos en las Copas del Mundo y los partidos internacionales. Y creo que tocar el himno nacional es claramente apropiado en esos niveles”.

Sin embargo, Arena admitió que frecuentemente se preguntaba cuál era la razón para que se tocara el himno nacional en los eventos deportivos profesionales que se dan a través de todo el país.

“Creo que pone a las personas en posiciones incómodas”, continuó Arena. “No utilizamos el himno nacional en las salas de cine y en Broadway u otros eventos en Estados Unidos. Y no creo que sea apropiado tener un himno nacional antes de un partido de la MLS”.

Arena quiso dejar muy claro su punto de vista al señalar que “habiendo dicho eso, quiero que se entienda; soy muy patriota, pero creo que es inapropiado. Y hoy se está volviendo un problema demasiado grande”.

Arena también señaló la diversidad en la MLS, las últimas estadísticas ofrecidas por la liga establecen que la mitad de los jugadores que la disputan no nacieron en Estados Unidos.

“Piénsalo”, argumentó Arena. “En la MLS, la mayoría de los jugadores que están en el campo durante el himno nacional son extranjeros. Entonces, ¿por qué estamos tocando el himno nacional? Con el debido respeto, vivo en el país más grande del mundo, pero creo que es inapropiado”.

Sobre el tema de arrodillarse, Arena dijo que no tiene ningún problema en las circunstancias correctas.

“Hoy entiendo por qué la gente se arrodilla, y lo vimos con las mujeres, y lo vimos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)”, comentó Arena. “Creo que si son respetuosos, es apropiado”.

Cuando se le preguntó cómo el equipo ha manejado el asunto de las recientes protestas por la brutalidad policial y la injusticia racial, Arena dio una respuesta expansiva, pero destacó que existe un gran ambiente.

“Hay un gran respeto entre todos, independientemente de nuestra nacionalidad o antecedentes. Creemos que es importante”, destacó Arena, que tiene entre sus jugadores al centrocampista español Carles Gil, que es el capitán, y a los delanteros titulares, el argentino Gustavo Bou y el uruguayo Diego Fagúndez.

Arena también describió su propio privilegio y cómo cree que las personas pueden ayudar a crear un cambio.

“Como estadounidense, y blanco, tenemos una gran ventaja en este país”, subrayó Arena sobre la desigualdad racial. “Me da vergüenza la situación de que en 2020 tengamos este tipo de racismo en nuestro país. Creo que es completamente vergonzoso. Estoy muy agradecido por estar cerca de un grupo de atletas, básicamente toda mi carrera, donde hemos tratado a todos de la manera correcta”.