Alanis Morissette reeditará “Jagged Little Pill” por sus 25 años

Madrid, 20 jun (EFE).- Alanis Morissette reeditará el próximo 26 de junio de la mano de Warner Music su disco más aclamado, “Jagged Little Pill” (1995), cuando se cumplen 25 años de su lanzamiento, que la consagró como superventas mundial gracias a temas como “Hand In My Pocket” o “Head Over Feet”.

En su conmemoración, se ha anunciado la publicación de una versión digital “deluxe” que incluirá, además de las 13 canciones originales producidas por Glen Ballard, un nuevo álbum acústico grabado en directo durante el concierto que la artista ofreció en Shepherd’s Bush, en Londres, el pasado mes de marzo.

Desde este viernes ya es posible escuchar en plataformas digitales la versión en directo del que quizás fue el tema más icónico de aquel trabajo, “Ironic”.

De hecho, el videoclip que acompañó a aquella canción se reestrenará también el 26 de junio, coincidiendo con el lanzamiento del álbum “deluxe”, tras haber sido remasterizado en resolución 4K.

Podrá verse en el canal de Youtube de Morissette, en el que sucesivamente irán viendo la luz también las versiones mejoradas de los videoclips de “You Oughta Know” (29 de junio), “Hand In My Pocket” (30 de junio), “You Learn” (1 de julio) y “Head Over Feet”(2 de julio).

Se estima que desde su puesta a la venta, “Jagged Little Pill” ha despachado más de 33 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el decimosexto disco más vendido de todos los tiempos en EE.UU. Además, obtuvo cinco premios Grammy, entre ellos al álbum del año.

A expensas de lo que finalmente suceda con las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, su autora anunció el pasado mes de diciembre que se embarcaba en una gran gira internacional con 31 conciertos para celebrar esos 25 años de su lanzamiento.

Entre las fechas, hay anunciadas dos paradas en España: el 17 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 19 del mismo mes en el WiZink Center de Madrid.

Aunque nunca alcanzó las cimas de crítica y ventas de aquel, su tercer álbum de estudio, la carrera de Morissette (Ottawa, 1974) siguió adelante y está previsto que el próximo 31 de julio publique el que será su noveno trabajo, “Such Pretty Forks in the Road”. EFE