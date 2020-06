GRASAS, TODO LO QUE DEBES CONOCER ACERCA DE ELLAS.

Tweet on Twitter

A pesar de la común creencia de que las grasas son perjudiciales, la realidad es que son fundamentales dentro de la dieta, solamente se debe saber que existen tipos de grasa más saludables que otros.

Las grasas, también llamadas “ácidos grasos” cumplen funciones vitales para nuestro organismo, proporcionan energía a nuestras células (9kcal por gramo), tienen función estructural de ciertas membranas biológicas, además son auxiliares en el transporte y absorción de las vitaminas A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles, es decir, pueden disolverse en grasa. Pero no sólo eso, también son auxiliares para tener una piel saludable, para la regulación de hormonas sexuales y de la vitamina D, son fuente de calor, nos proporcionan sensación de saciedad, así como protección a las vísceras (corazón, hígado, etc) protegiéndolas de posibles golpes, cuando esta grasa se excede de los parámetros normales, existe un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas tales como sobrepeso u obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos (dislipidemias) etc. Esta grasa visceral se mide mediante la técnica llamada bioimpedancia.

Las grasas se dividen en saturadas, insaturadas y trans.

Grasas saturadas:

También conocidas como “grasas sólidas” debido a que son sólidas a temperatura ambiente. Generalmente las podemos encontrar dentro de los productos de origen animal. Podemos encontrar estas grasas en quesos, mantequilla, leche, manteca de cerdo y carnes. Aunque también existen grasas saturadas de origen vegetal como la manteca de cacao, manteca vegetal, margarina, aceite de palma y de coco. O se encuentran en productos procesados como la crema batida o crema para café. Pastelillos y galletas deben evitarse si están preparados con demasiada mantequilla, manteca o margarina.

Debemos ser conscientes de los alimentos de origen animal que consumimos y elegir siempre nuestra opción más saludable, debido a que el exceso de estas grasas puede provocarnos serios problemas de salud que disminuirían con el tiempo nuestra calidad de vida. El excesivo consumo de estas grasas se relaciona con sobrepeso y obesidad, así como a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, dislipidemias (colesterol y triglicéridos altos), diabetes y probablemente a hipertensión, aumentando el riesgo de infarto, también su exceso se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer.

Grasas insaturadas:

Son líquidas a temperatura ambiente y las podemos encontrar principalmente en alimentos de origen vegetal. Dentro de estas grasas encontramos las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas.

Monoinsaturadas: Omega 9, son el tipo de grasas preferibles para incluir en nuestra alimentación siendo grasas más saludables, ya que reducen el colesterol LDL y aumentan el colesterol HDL, siendo esto completamente beneficioso para la salud y el organismo, además ayudan a desarrollar y a mantener las células del cuerpo, entre otros beneficios. Estas grasas pueden encontrarse principalmente en el aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas y en pocas cantidades en los cereales como la avena, el maíz, el trigo, etc.

Poliinsaturadas: Omega 3 y 6, son saludables al igual que las monoinsaturadas, entre sus beneficios se encuentran ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y a aumentar los HDL, ayudar a cumplir funciones tales como el crecimiento de las células, y brindar protección al cerebro. Esenciales para la salud cardiovascular, ayudan además a reducir el nivel de glucosa en sangre, prevenir diabetes y a disminuir la presión arterial, entre otros. El organismo humano no produce por sí solo estos ácidos grasos, por lo que es necesario obtenerlos de la alimentación diaria. Podemos encontrarlas en los aceites (como el de maíz, soya, girasol etc.), en frutos secos, semillas, en el pescado azul y en poca cantidad en cereales.

Es importante mencionar que debe haber un equilibrio entre omega 3, 6 y 9 dentro de la dieta para evitar procesos inflamatorios.

Grasas trans:

Son grasas que se modifican para aumentar su duración y ser más sólidas a temperatura ambiente para lograr una textura crujiente así como para obtener textura hojaldrada mediante un proceso llamado hidrogenación.

¿Dónde pueden encontrarse estas grasas? Apenas se pueden encontrar estas grasas en alimentos de origen natural, solamente se encuentran en poca cantidad en la carne de res o de buey. Generalmente podemos encontrarlos en alimentos procesados y este tipo de alimentos NO son saludables, para obtener una mejor salud es necesario evitarlos, ya que en exceso causan problemas de colesterol pudiendo desencadenar otro tipo de problemas en el organismo.

El exceso de grasas saturadas y trans también pueden desencadenar problemas y malestares a nivel gastrointestinal desde una diarrea o gastritis pasajera, hasta cáncer de colon. Si se presenta algún malestar gastrointestinal de manera continua como estreñimiento, diarrea, colitis, gastritis, reflujo, dolor intestinal etc. Entonces es tiempo de visitar a algún médico gastroenterólogo y a un nutricionista para resolverlo y prevenir enfermedades o complicaciones.

Se debe prestar atención a la salud del sistema gastrointestinal, ya que es de vital importancia para el resto del organismo y cualquier alteración inmediatamente afectará más sistemas y traerá consigo un impacto negativo al organismo, por los malos hábitos y el estrés son demasiado comunes dichos síntomas en la población, incluso se ha llegado muchas veces a pensar que son “normales”, debemos prestar más atención a ellos ya que son señales de alarma que el cuerpo brinda para saber que algo puede no andar del todo bien, lo ideal es tener buenos hábitos para que estos síntomas mejoren y con el tiempo y disciplina desaparezcan.

Ahora ya conoces los diferentes tipos de grasas y sus generalidades, pero ¿cuánto debemos consumir de cada una de estas grasas en nuestra ingesta diaria? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta diaria recomendada al día de ácidos grasos es de hasta el 30% de la dieta total, siendo menos del 10% total de calorías de grasas saturadas, y menos del 1% de grasas trans.

En conclusión, las grasas son un nutriente y deben incluirse en la dieta diariamente para tener mejor estado de salud, ya que su deficiencia, así como su exceso conllevan a diferentes enfermedades. Se deben preferir las grasas de origen vegetal, tales como el aguacate, los frutos secos, las semillas y los cereales, que además de deliciosos son nutritivos y esenciales para nosotros. Al cocinar es mejor preferir aceites que tengan mayor tolerancia al calor tales como el de semilla de uva o el de aguacate, el aceite de oliva extra virgen es maravilloso pero lo mejor es consumirlo crudo (por ejemplo, como aderezo para ensaladas).

Se deben evitar las grasas de origen animal y consumirlas en poca cantidad, a excepción de la de pescado que es más saludable (los omegas 3 también pueden obtenerse mediante la suplementación de buena calidad evitando así comer en exceso metales pesados que encontramos en los pescados), siempre se deben preferir carnes magras tales como la pechuga de pollo, filete de res, lomo de cerdo o pierna, y que no hayan sido preparadas con manteca de cerdo, mantequilla o con algún aceite que no resista el calor, por lo que en restaurantes o lugares ajenos al hogar es mejor ordenar carnes asadas o preparadas al vapor y las verduras hervidas, al vapor o crudas. Preferir quesos bajos en grasa como panela, ricotta, mozzarella o cottage. Con la leche de vaca debemos tener cuidado ya que la mayoría de las que venden ni siquiera son leche pura, sino fórmulas lácteas que son dañinas para la salud, pero si se llega a consumir que sea light o desgrasada y asegurarse que sea leche 100% pura de vaca (se debe tener en cuenta que el mercado de ganado vacuno representa una seria amenaza a nuestro medio ambiente), es mejor preferir leches vegetales hechas en casa o yogurt casero o natural, de preferencia griego.

Y sobre todo recuerda evitar alimentos procesados por su alto contenido de grasas trans y químicos dañinos para las células que desencadenan procesos inflamatorios y por lo tanto enfermedades. Es importante conocer las sustancias que no son beneficiosas para nosotros y leer siempre las etiquetas de los productos procesados que se consuman para excluir alimentos con dichas sustancias.

Sigue aquí recomendaciones generales para obtener un mejor estado de salud. Y recuerda asistir siempre con un profesional para que te brinde atención especializada para ti y tu familia.