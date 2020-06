Empresas declaran festivo el aniversario del fin de la esclavitud

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York, 12 jun (EFE News).- Varias empresas han declarado como festivo el 19 de junio, fecha en la que se conmemora la abolición de la esclavitud en el país, en medio del renovado debate sobre el racismo surgido a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la Policía.

Twitter y Nike anunciaron en los últimas días su decisión, a la que se siguen sumando más y más compañías de distintos sectores. Este viernes, entre otras, lo hicieron la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y The New York Times.

En un mensaje a sus empleados, el diario neoyorquino informó de que, en apoyo a los empleados negros en el momento actual, el 19 de junio será un festivo remunerado para toda la plantilla.

El comisario de la NFL, Roger Goodell, escribió a sus trabajadores para comunicar que ese día todas las oficinas de la liga permanecerán cerradas.

“Este año, mientras trabajamos juntos como una familia y en nuestras comunidades para combatir las injusticias raciales que siguen fuertemente enraizadas en el tejido de nuestra sociedad, la NFL observará el Juneteenth el viernes 19 de junio como un festivo”, señaló en un mensaje interno publicado por varios medios estadounidense.

Conocida en EE.UU. como el Juneteenth, la fecha conmemora la llegada en 1865 de soldados de la Unión a Galveston (Texas) para informar a los esclavos de que eran libres y de que la guerra civil estadounidense había terminado.

El hecho se produjo más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln firmase la Proclamación de Emancipación, la orden que liberó a los esclavos, pero que en lugares como Texas había tenido poco impacto dado que apenas había tropas de la Unión que obligasen a acatarla.

Un total de 47 estados reconocen el 19 de junio como festivo, pero pese a varias iniciativas el Congreso nunca ha hecho lo mismo a nivel federal.

Este año, la fecha ha sido la elegida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para su primer mitin electoral en varios meses, que tendrá lugar en Tulsa (Oklahoma).

La decisión de Trump ha generado una fuerte polémica, dado que Tulsa fue en 1921 escenario de una brutal masacre en la que murieron hasta 300 afroamericanos a manos de blancos, uno de los peores episodios de ese tipo.

“Este fue el peor acto de violencia racial hasta la fecha, y aún así este es el lugar que ha elegido para celebrar este presidente, cuyos planes para los afroamericanos no han consistido más que en hostilidad y opresión”, indicó esta semana la presidenta del Caucus Negro del Congreso, la demócrata Karen Bass, a la cadena NBC.