Pete Carroll lamenta no haber fichado a Colin Kaepernick en el 2017

Seattle (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El entrenadores en jefe de los Seahawk de Seattle, Pete Carroll, admitió este jueves que se arrepentía de no haber fichado al mariscal de campo Colin Kaepernick cuando lo entrevistó en el 2017.

Carroll dijo que sentía no haber tomado esa decisión y negó que una segunda reunión con el mariscal de campo se suspendiera en el 2018 debido a la incertidumbre del equipo sobre si planeaba continuar arrodillándose durante el himno nacional.

El entrenador en jefe de los Seahawks, en vídeo conferencia este jueves con los periodistas, también reveló que recibió una llamada telefónica más temprano en el día de otro equipo preguntando sobre Kaepernick, diciendo que eso no había sucedido hasta ahora.

Carroll no reveló de quién era la llamada, pero le dejó la impresión de que al menos un equipo está interesado actualmente en el mariscal de campo.

Kaepernick visitó a los Seahawks en la primavera del 2017 después de que canceló su contrato con los 49ers de San Francisco, que lo convirtió en agente libre.

El razonamiento de Carroll para no ficharlo en ese momento fue que los Seahawks sintieron que era titular y que ya tenían uno con el estelar Russell Wilson.

Carroll agregó el jueves que estaba seguro de que Kaepernick comenzaría en otro lugar esa temporada, pero el mariscal de campo no ha vuelto a jugar desde que abandonó a los 49ers.