Seattle es la mejor ciudad para jugadores de videojuegos este 2020

El juego de videojuegos un asunto serio. A nivel mundial, es una industria de $159 mil millones, dado un gran impulso este año por las personas que se ven obligadas a quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus. La prevalencia de las descargas digitales facilita el acceso a los juegos sin salir de casa. Además, hay una gran variedad de formas de disfrutar de los videojuegos en la actualidad, desde consolas de Nintendo, PlayStation y Microsoft hasta PC para juegos y dispositivos móviles, hasta simplemente ver a otros transmitir en una plataforma como Twitch, Mixer o YouTube.

Según el Centro de Investigación Pew, el 72 por ciento de los estadounidenses varones entre 18 y 29 años juegan videojuegos “a menudo” o “a veces”, al igual que el 49 por ciento de las mujeres estadounidenses en el mismo rango de edad. Y los juegos profesionales, o “deportes electrónicos”, se están convirtiendo en una opción de carrera viable para aquellos con las mejores habilidades mecánicas. De hecho, se proyectaba que los deportes electrónicos profesionales tendrían más espectadores en total que todas las ligas deportivas profesionales, excepto la NFL para 2021, y es probable que lo logren este año con innumerables eventos deportivos cancelados o pospuestos.

Algunas ciudades atienden a los jugadores al organizar los eventos más importantes de la industria. Eso incluye estadios o convenciones de deportes electrónicos como PAX y la Electronic Entertainment Expo, aunque este último se canceló este año debido a COVID-19. Otros ofrecen la oportunidad de obtener una carrera profesional a través de programas universitarios y ubicaciones de empresas.

Pero algunos lugares son mejores que otros para el estilo de vida de los jugadores, por lo que WalletHub comparó las 100 ciudades más grandes de los EE. UU. En 20 indicadores clave de amistad con los jugadores. Nuestro conjunto de datos varía desde la velocidad promedio de Internet hasta las tiendas de videojuegos per cápita y la cantidad de torneos de deportes electrónicos. También consideramos factores como las salas de juego per cápita, que son indicativos del cultivo del jugador, incluso si no son accesibles durante la pandemia de coronavirus. Siga leyendo para conocer los ganadores, los consejos de los jugadores y la visión de la industria de un panel de expertos, y nuestra metodología completa.