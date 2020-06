El Clausura marcará inicio para que Liga mexicana de LoL llegue a televisión

México, 9 jun (EFE).- El recién nombrado gerente de la Liga de Videojuegos Profesional México, el argentino Juan Diego García, tiene como primera meta hacer a la División de Honor de League of Legends (LoL), que inicia su Clausura el miércoles, la primera Liga nacional del videojuego que venda sus derechos a la televisión.

“El objetivo es que la marca se posicione en nuevos mercados, amplificar los canales de comunicación, hacer a los equipos atractivos y no perdedores de dinero, convertirnos en un generador de contenidos no sólo para los adolescentes, sino para el público en general y con ello vender los derechos televisivos de la Liga de forma internacional en 2022”, explicó García a Efe este martes.

Riot Games, desarrolladora de LoL, cuenta con siete Ligas nacionales alrededor de Latinoamérica de su videojuego estrella, éstas son consideradas las segundas divisiones de la Liga Latinoamérica (LLA).

En México, la LLA es la única competencia de LoL en cerrar un acuerdo multianual con una televisora en el país, sin embargo, sus partidas se transmiten por las plataformas digitales y no por los canales televisivos.

Por su parte la División de Honor, al ser un producto de Grupo MEDIAPRO, forma parte de la barra de programación de UBEAT, canal de televisión restringida del mismo gigante español audiovisual.

“La pandemia de la COVID-19 hizo que se validara más rápido el mercado de los eSports en Latinoamérica, nos vieron como un entrenamiento atractivo. Las marcas quieren estar porque se dieron cuenta que necesitan otras plataformas a parte del deporte tradicional, pero todavía no somos rentables”, agregó García.

El Clausura 2020 inicia el miércoles con ocho equipos que lucharán por subir a la Primera División de League of Legends, la LLA, y no descender a los circuitos mexicanos.

A mediados de abril, Estral Esports venció en la final a Team Aze, resultado con el que se convirtió en el primer bicampeón mexicano de LoL.

Los Dioses Egipcios serán los primeros en entrar en escena al enfrentar al Cream Real Betis, que forma parte de la división de eSports del conjunto albiverde de LaLiga.