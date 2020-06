Departamento de Salud destaca la importancia del uso de tapabocas

Tweet on Twitter

OLYMPIA. A medida que los condados del estado de Washington continúan su progreso en la reapertura por fases, el Departamento de Salud (DOH) del estado de Washington alienta a los residentes a seguir haciendo su parte para prevenir la propagación de COVID-19.

“La COVID-19 sigue siendo una verdadera amenaza”, expresó el secretario de Salud, John Wiesman. “El uso continuo de un tapabocas de tela apropiado en público es una forma simple e importante de proteger a los demás”.

La COVID-19 se propaga a través de las gotitas del sistema respiratorio que las personas expulsan cuando tosen, estornudan o hablan. Los datos muestran que las personas pueden propagar la COVID-19 incluso cuando no tienen síntomas o no se sienten enfermas. El riesgo de propagación de enfermedades es especialmente alto en situaciones en las que no se puede mantener una distancia física de seis pies (dos metros).

“Durante una pandemia, ninguna acción individual detendrá la propagación del virus”, comentó la oficial de la Salud Estatal, Dra. Kathy Lofy. “Además de usar continuamente tapabocas de tela cuando salen de su casa, las personas deben seguir lavándose las manos a menudo con agua y jabón, quedarse en casa si se sienten enfermas y mantenerse a seis pies (dos metros) de distancia de los demás siempre que sea posible”.

Los tapabocas de tela usados por las personas cuando no están en el trabajo no necesitan ser muy elaborados o caros. Use una tela que le permita respirar y que sea lavable que cubra cómoda y adecuadamente la boca y nariz. Las mascarillas médicas y los respiradores deben reservarse para los trabajadores de la salud y otras personas en entornos de alto riesgo.

Como parte del plan de Comienzo Seguro del gobernador Inslee, a partir del 8 de junio, todos los empleados deben usar un tapabocas de tela, una mascarilla o un respirador, dependiendo de su tipo de trabajo. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, las personas que trabajan solas en determinados entornos, las que en su trabajo no tiene interacción en persona y las que tienen una condición médica o una discapacidad que hace que el uso de un tapabocas de tela sea inapropiado. Se recomienda a las empresas a que exijan a los clientes el uso de tapabocas de tela para proteger a los empleados de la exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo.

El sitio web coronavirus.wa.gov (solo disponible en inglés) brinda recursos e información sobre tapabocas de tela para las familias y el público en general (solo disponible en inglés). Las pautas para empleadores y empleados sobre qué tapabocas o mascarillas son apropiados (solo disponible en inglés) en diferentes situaciones, y un comunicado de prensa sobre este tema (solo disponible en inglés), se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Trabajo e Industria.

El DOH ha creado un centro de llamadas para responder a las preguntas del público sobre la COVID-19. Llame al 1-800-525-0127 y presione numeral (#) o envíe un mensaje de texto al 211211.

