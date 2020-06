Las Grandes Ligas ofrecen a jugadores una temporada de 76 partidos y el 75 % del salario

Tweet on Twitter

Nueva York, 7 jun (EFE).- Los directivos de las Grandes Ligas han propuesto a la Asociación de Jugadores una temporada regular 2020 de 76 partidos, el pago del 75 por ciento de los salarios de manera proporcional y la creación de un fondo de 200 millones de dólares para los jugadores en postemporada.

Con la oferta de jugar 76 partidos la temporada regular concluiría el 27 de septiembre y en octubre se disputarían los ‘play offs’ de la competición.

A esta postemporada avanzarían diez novenas, según medios deportivos locales que citan a fuentes de las Grandes Ligas.

La lista de propuestas incluye la eliminación del borrador de la compensación de selección para agentes libres por un año.

Los equipos no perderían una elección por firmar un agente libre. El equipo que pierde al jugador obtendría una selección compensatoria durante el sorteo aficionado.

El béisbol de las Grandes Ligas es el único de los deportes profesionales de equipo en Estados Unidos que no tiene aprobada la vuelta a la competición tras la suspensión causada por la pandemia del coronavirus, el 12 de marzo.

Las ligas de la NBA, MLS, NHL y NFL ya han cerrado los acuerdos laborales que les permitirán comenzar a competir a partir del próximo mes para las tres primeras.

Todas ellas lo harán sin aficionados en las gradas y con estrictos protocolos de seguridad de salud.

La NFL tiene previsto seguir con su calendario original de la temporada regular que no comenzará hasta el próximo mes de septiembre.