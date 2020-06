La policía de Seattle debería dejar de usar gases lacrimógenos  

Las tres agencias de supervisión policial de Seattle, la Comisión de Policía Comunitaria, la Oficina de Responsabilidad de la Policía y la Oficina del Inspector General, recomiendan conjuntamente que el Departamento de Policía de Seattle (SPD) deje de usar gas CS, comúnmente conocido como gas lacrimógeno.

SPD no tiene políticas en todo el departamento sobre el uso de gas lacrimógeno. Los oficiales de policía no deberían desplegar el uso de herramientas de fuerza para las cuales no tienen políticas y capacitación. No es así como funciona nuestro sistema de responsabilidad policial, ni debería hacerlo.

El gas lacrimógeno es un uso serio e indiscriminado de la fuerza. De hecho, la Convención de Armas Químicas ha prohibido explícitamente el uso de gas lacrimógeno. Además, los expertos en enfermedades infecciosas han advertido a los departamentos de policía de todo el país contra el uso de gases lacrimógenos, lo que hace que las personas tosen y pueden hacer que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones, solo ayudando a propagar el coronavirus durante esta pandemia.

Como dijo el Dr. Jeffrey Duchin de Salud Pública de Seattle y el condado de King en un tweet anoche, “Seattle & King Co se opone al uso de gases lacrimógenos y otros irritantes respiratorios en función del potencial para aumentar la propagación de COVID-19”.

Esta recomendación es adicional a las recomendaciones anteriores de CPC que SPD abordan las preocupaciones de la comunidad sobre la forma en que controlan las protestas y suspenden el uso de bolas explosivas.

Para ser claros, como lo demostró la respuesta del SPD a los manifestantes durante la semana pasada, esta no es la única reforma necesaria para proteger a las personas que participan en actividades constitucionalmente protegidas. Sin embargo, SPD debe tomar este paso inmediato para rectificar el uso problemático del gas lacrimógeno.

Nuestras tres agencias saben que este movimiento se trata de cambios fundamentales en el sistema legal penal y es más que solo la fijación de políticas. Una sola recomendación no cambiará el sistema, y ​​está claro que este es solo un paso en un largo camino por delante de todos nosotros. Nuestras agencias se solidarizan con la gente de Seattle que con sus voces, mentes, cuerpos y acciones están denunciando la larga historia de racismo institucional en la policía que condujo inexorablemente a la muerte de George Floyd y que existe aquí en Seattle.