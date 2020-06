Evite las estafas relacionadas con la COVID-19 con algunas sugerencias útiles

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Manny Garcia, gerente de Rainier View distrito, Wells Fargo

El coronavirus ha generado presión financiera para muchas familias y empresas. El Gobierno, las instituciones financieras y otras organizaciones se están solidarizando para brindar apoyo a quienes lo necesitan. A medida que se ofrece más apoyo a los estadounidenses y las empresas que enfrentan dificultades financieras, la amenaza de fraude está aumentando.

Es importante que los consumidores y los propietarios de empresas presten mucha atención a cualquier comunicación que reciban con respecto a la COVID-19, especialmente a las que se refieren a la asistencia financiera. Reconocer las estafas y saber cómo evitarlas le ayudará a protegerse del fraude.

Wells Fargo está avanzando de manera proactiva la seguridad, y la compañía continúa invirtiendo en medidas de seguridad de cuentas y educación del cliente para ayudar a los consumidores y las empresas durante estos tiempos. Estas son algunas sugerencias que pueden ayudarle a mantener sus cuentas e información seguras.

Tenga cuidado con las estratagemas vinculadas a los pagos de impacto económico

El IRS no le llamará, enviará un correo electrónico ni un mensaje de texto que le solicite verificar o proporcionar su información financiera para obtener sus cheques de estímulo más rápidamente. Si recibe una solicitud inesperada que parece ser del IRS, no responda, no haga clic en ningún enlace ni abra los archivos adjuntos.

Además, desconfíe de cualquier comunicación de una organización que afirma que puede ayudarle a recibir su pago de manera más rápida.

Para obtener más información acerca de los pagos de impacto económico, incluidos la elegibilidad y los montos de pago, visite IRS.gov/es/coronavirus.

Cuídese de las solicitudes inesperadas y de las ofertas de asistencia financiera

Tenga cuidado con los correos electrónicos y mensajes de texto que incluyan una solicitud urgente para que usted actualice su información, verifique su identidad o aproveche una oferta especial. La asistencia financiera y las ofertas de préstamos fraudulentas también son comunes en las redes sociales. Es posible que se le pida que llame a un número de teléfono, inicie sesión en un sitio Web falso o responda con información personal o de la cuenta.

Asegúrese de examinar detenidamente la dirección de correo electrónico o el mensaje de texto de cualquier comunicación relacionada con la COVID-19 que reciba. A primera vista, puede parecer que proviene de una fuente confiable o de buena reputación, como su institución financiera o una organización sin fines de lucro importante, pero si nota que el dominio de correo electrónico del remitente es diferente del de otras comunicaciones (p. ej., “wells-fargo.info” en lugar de “wellsfargo.com”), entonces podría ser una estafa. Para los mensajes de texto, tenga cuidado al recibir un mensaje de texto de un número de teléfono desconocido. Las estafas de mensajes de texto podrían contener lenguaje o tratamientos de texto inusuales, números de identificación, todo en mayúsculas o puntuación como signos de exclamación.

Si recibe una solicitud sospechosa que parece ser de su banco u otra compañía legítima, no responda, no haga clic en ningún enlace ni abra los archivos adjuntos. Llame al número que aparece en el sitio Web de la compañía o al dorso de la tarjeta de débito o de crédito para verificar la solicitud.

Verifique la legitimidad de una compañía u organización benéfica antes de abrir su billetera

Otras estratagemas populares incluyen estafas de suministros médicos y sitios fraudulentos de donación que se hacen pasar por una empresa, organización benéfica o agencia gubernamental para convencerle de realizar compras o donaciones en sitios Web falsos o hacer negocios con un proveedor fraudulento. Investigue para ayudar a garantizar que esté trabajando con un proveedor o una organización legítima.

¿Dirige una pequeña empresa? Tome nota de estas sugerencias adicionales

Primero, asegúrese de conciliar las cuentas diariamente para detectar actividades sospechosas.

Asegúrese también de verificar todos los cambios en la cuenta, incluidos los cambios en las instrucciones de pago de los proveedores. Si recibe una solicitud para cambiar los detalles de pago, como la información de la cuenta bancaria o de la factura, verifique la solicitud utilizando un método de contacto diferente para garantizar que sea auténtica. Por ejemplo, si el proveedor se pone en contacto con usted por correo electrónico, confirme la información por teléfono. Asegúrese de utilizar la información que tiene archivada para el contacto y no la información de contacto incluida en la solicitud que recibió.

Si lo detecta, repórtelo

Para solicitudes sospechosas que afirman ser de Wells Fargo: reenvíe el correo electrónico o envíe un correo electrónico con la copia del mensaje de texto (sin capturas de pantalla) a reportphish@wellsfargo.com.

También puede reportar estafas a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov/es, haciendo clic en ‘Presente una queja’.