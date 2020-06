Pagos de impacto económico enviados en tarjetas de débito prepagadas llegan en sobre sencillo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

WASHINGTON — A medida que los pagos de impacto económico continúan enviándose con éxito, el Servicio de Impuestos Internos les recuerda hoy a los contribuyentes que algunos pagos se envían en una tarjeta de débito prepagada. Las tarjetas de débito llegan en un sobre sencillo de “Money Network Cardholder Services”.

A casi cuatro millones de personas se les envía su pago de impacto económico en una tarjeta de débito prepagada, en lugar de cheque en papel. La Oficina del Servicio Fiscal, otra parte del Departamento del Tesoro que trabaja en conjunto con el IRS para manejar la distribución de los pagos, determinó cuáles contribuyentes recibirán una tarjeta de débito.

Aquellos que reciben el pago de impacto económico en una tarjeta de débito prepagada pueden hacer lo siguiente sin ningún cargo

Hacer compras en línea y en cualquier tienda minorista donde se acepte Visa

Obtener dinero en efectivo de cajeros automáticos dentro de la red

Transferir fondos a su cuenta bancaria personal

Verificar el saldo de su tarjeta en línea, por aplicación móvil o por teléfono

Esta tarjeta prepagada gratuita también brinda proteccion al consumidor, disponible para los propietarios de cuentas bancarias tradicionales, incluida la protección contra fraudes, pérdida y otros errores.

Preguntas frecuentes continuamente actualizadas en IRS.gov

El IRS tiene dos series de preguntas frecuentes para ayudar a los estadounidenses a obtener respuestas acerca de sus pagos de impacto económico que incluyen los que llegan en una tarjeta de débito prepagada. Estas preguntas frecuentes incluyen respuestas a la elegibilidad y a muchas otras preguntas comunes, incluida la ayuda para usar dos herramientas de pago de impacto económico.

Obtener mi pago, una herramienta en línea del IRS, muestra la fecha prevista de la programación de un depósito directo o fecha en la que el pago se enviará por correo por cheque o tarjeta de débito prepagada. La herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here ayuda a los contribuyentes a enviar con éxito información básica para recibir pagos de impacto económico rápidamente.

El IRS actualiza regularmente las páginas de preguntas frecuentes de Pago de impacto económico y de la herramienta Obtener mi pago en IRS.gov a medida que haya más información disponible. Los contribuyentes deben consultar las preguntas frecuentes a menudo.

Estas son las respuestas a algunas de las preguntas principales que la gente hace acerca de las tarjetas de débito prepagadas:

¿Puedo enviar mi pago de impacto económico a mi tarjeta de débito prepagada?

Tal vez. Depende de su tarjeta y de si su pago ya se ha programado. Muchas tarjetas prepagadas recargables tienen números de cuenta y de ruta que puede proporcionar al IRS a través de la aplicación “Obtener mi pago” o la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here. Debería consultar con la institución financiera para asegurarse de que su tarjeta pueda reusarse y para obtener el número de ruta y el número de cuenta, que pueden ser diferentes del número de la tarjeta. Si obtuvo su tarjeta de débito prepagada mediante la presentación de una declaración de impuestos federales, debe comunicarse con la institución financiera que emitió su tarjeta de débito prepagada para obtener el número de ruta y el número de cuenta correctos. No use el número de ruta y el número de cuenta que se muestran en su copia de la declaración de impuestos presentada. Al proporcionar esta información al IRS, debe indicar que la cuenta y el número de ruta provistos son para una cuenta corriente a menos que su institución financiera indique lo contrario.

¿El IRS enviará tarjetas de débito prepagadas?

Algunos pagos pueden enviarse en una tarjeta de débito prepaga conocida como Tarjeta de pago de impacto económico. La tarjeta de pago de impacto económico está patrocinada por la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro, administrada por Money Network Financial, LLC y emitida por el agente financiero del Tesoro, MetaBank®, N.A.

Si recibe una tarjeta de pago de impacto económico, llegará en un sobre sencillo de los “Servicios para titulares de tarjetas de Money Network”. El nombre de la Visa aparecerá en el frente de la tarjeta; el reverso tiene el nombre del banco emisor, MetaBank®, N.A. La información incluida con la tarjeta explicará que la tarjeta es su tarjeta de pago de impacto económico. Visite EIPcard.com (en inglés) para más información.

¿Puedo solicitar específicamente al IRS que me envíe el Pago de Impacto Económico como una tarjeta de débito?

No en este momento. Para aquellos que no reciben su pago de impacto económico por depósito directo, recibirán su pago mediante cheque en papel y, en algunos casos, con tarjeta de débito. El Buró del Servicio Fiscal (BFS, por sus siglas en inglés), otra parte del Departamento del Tesoro que trabaja con el IRS para determinar la distribución de los pagos. determinará qué contribuyentes reciben una tarjeta de débito. BFS enviará casi 4 millones de tarjetas de débito a los contribuyentes a partir de mediados de mayo. En este momento, los contribuyentes no pueden hacer una selección para recibir una tarjeta de débito. Visite EIPcard.com (en inglés) para información.

Cuidado con las estafas relacionadas con los pagos de impacto económico

El IRS insta a los contribuyentes a estar atentos a las estafas relacionadas con los pagos de impacto económico. Para usar la nueva aplicación u obtener información, los contribuyentes deben visitar IRS.gov. Las personas deben estar atentas a las estafas mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto relacionados con los pagos. Tenga cuidado y esté atento. El IRS no enviará comunicaciones electrónicas no solicitadas pidiendo a las personas que abran archivos adjuntos, visiten un sitio web o compartan información personal o financiera. Recuerde, vaya directamente y únicamente a IRS.gov para obtener información official.