La cápsula de SpaceX llega a la EEI tras 19 horas de vuelo

Miami, 31 may (EFE News).- La cápsula Dragon Endeavour de la compañía SpaceX llegó este domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con dos astronautas de la NASA a bordo, unas 19 horas después de su exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida).

Se trata del primer vuelo espacial con humanos desde suelo estadounidense a la EEI desde que en 2011 el Atlantis realizó el último viaje de la era de los transbordardores.

La cápsula Crew Dragon, que los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley bautizaron con el nombre de “Dragon Endeavour”, se acopló a la EEI sin ningún problema tras una serie de maniobras de aproximación que duraron aproximadamente dos horas.

La nave que llegó unos diez minutos antes de la hora prevista y completó la maniobra final de aproximación a las 10:17 am EST a la altura de la frontera norte de China con Mongolia, tras haber despegado acoplada a la punta al cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy ante millones de personas que siguieron la retransmisión en directo a través de internet.

Después de despertarse a eso de las 4:45 am EST Hurley y Behnken probaron la maniobrabilidad de la nave para certificar la funcionalidad del transbordador unos treinta minutos antes de atracar, tras lo cual volvieron a activar el piloto automático.

La cápsula, diseñada para atracar de forma autónoma al módulo Harmony, se unió a la EEI bajo la atenta mirada de los astronautas y de los trabajadores en la Tierra, que controlaron en todo momento la aproximación de la cápsula.

Esta fue la parte más lenta ya que un choque en el espacio es potencialmente fatal por lo que se aproximó a una velocidad de 10 centímetros por segundo durante los últimos metros.

Tras igualar la presión del interior del transbordador con la de la EEI, aproximadamente dos horas después de acoplarse, la escotilla se abrirá y la tripulación de abordo dará la bienvenida a Hurley y Behnken.

Los astronautas se unirán a los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin, Ivan Vagner y al estadounidense Chris Cassidy, que viajaron a la EEI el pasado 9 de abril abordo del transbordador Soyuz y que pasarán unos seis meses allí hasta completar su misión.

Por el momento, se desconoce la duración de la misión Demo-2 que tiene como objetivo certificar la capacidad de la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, de realizar viajes espaciales comerciales, pero se estima que los astronautas pasen entre 6 y 16 semanas en la EEI.

Durante ese tiempo realizarán investigaciones técnicas y científicas hasta su regreso a la Tierra, que, de ser satisfactorio, supondrá el paso final antes de comenzar las misiones operacionales de la NASA apoyadas por compañías privadas.