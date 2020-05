Entrenador de mexicanos subcampeones mundiales lamenta falta de seguimiento

Monterrey (México) 30 may (EFE).- Marco Ruiz, el entrenador que llevó a México a la final del Mundial sub’17 del año pasado, aseguró este sábado que buscaba darle un seguimiento a la generación de jugadores de la que salió el equipo, pero no lo dejaron.

“Quería darle seguimiento a esta generación, les dije a los directivos que debíamos hacer algo diferente a las anteriores camadas por lo que deseaba seguir con ellos en la categoría sub’20, pero los dirigentes tenían otra idea”, reveló a Efe el estratega.

La selección mexicana sub’17 es la más triunfadora de los Mundiales en los últimos 15 años, campeona en 2005 y 2011, finalista en 2013 y 2019 y con un cuarto lugar en el 2015, sin embargo los logros no fueron igual al subir a la división sub’20, aunque en el Mundial de Colombia 2011 el país terminó en tercer lugar.

Para Ruiz, el problema es que los jugadores de 17 años se dispersan y no arriban en bloque ni jugando juntos a la sub 20.

“En promedio, cada seis años se llega a una final en categoría 17, quería seguir ese proceso, deseaba que esos sub 17 compitieran con los de 20 años de una vez, fortalecidos por el buen resultado en el Mundial de Brasil y porque ya los conocía. Ésa era mi idea, sin embargo hay cosas que no dependen de mí y me enfoco en trabajar en el sitio que me corresponde”, comentó.

Según el estratega, el problema con los jóvenes triunfadores de México es que no logran una continuidad en sus equipos y en selecciones.

“Pertenecer a clubes con prioridades distintas es lo que marca su camino. Hay equipos que tienen paciencia a los jóvenes y otros en los que la urgencia de resultados hace que busquen a jugadores mayores, en su mayoría extranjeros, por eso varios no pueden establecerse en primera división”, observó.

Ruiz, exjugador de equipos como Tigres y Chivas y que ha pasado como entrenador por la sub 20 de México, recalcó que a pesar de las adversidades, han salido jugadores de inferiores que se mantienen en lucha por ser tomados en cuenta para la mayor.

“Se ha mejorado. Me tocó estar en varios procesos y jugadores que tuve se perfilan al equipo mayor con Gerardo ‘Tata’ Martino, como César Montes, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Gerardo Arteaga o Edson Alvarez, futbolistas que cumplieron en categorías menores y hoy de buen nivel, explicó.

Luego de conseguir la final Mundial, Marco Ruiz tenía la encomienda de iniciar una nueva generación, sin embargo, la COVID-19 trastocó los planes y teme que todo el 2020 se pierda.

“Apenas tuve una concentración en marzo. A estas alturas pensábamos que estaríamos en Francia; me parece que será difícil que este año tengamos una gira internacional, tendrá que ser hasta el siguiente. No quiero decir que el 2020 se irá a la basura pero veo difícil salir a competir y eso entre los chicos de 17 años es primordial”, concluyó.