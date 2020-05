Bad Bunny genera aluvión de criticas por letra en la que menciona a Lady Gaga

San Juan, 30 may (EFE).- El trapero puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en tendencia en las redes desde este viernes por su mención de la cantante estadounidense Lady Gaga en una canción del nuevo disco de su compañero de profesión y nacionalidad Anuel AA.

Ayer el cantante Anuel AA lanzó bajo el sello de Sony Music Latin un álbum titulado “Emmanuel”, que incluye colaboraciones con artistas como el propio Bad Bunny, Enrique Iglesias, J Balvin, Karol G, Lil Wayne, Ozuna, Tego Calderón o Travis Barker.

Este trabajo es el segundo disco de la carrera del intérprete, que ha alcanzado fama como uno de los principales exponentes del género urbano de la actualidad.

“No llores mujer” con Travis Barker, “Hasta que Dios diga” junto a Bad Bunny, “Fútbol y Rumba” en unión a Enrique Iglesias, “Que se Joda” en compañía de Farruko & Zion y “China” con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J. Balvin son los títulos de algunas de las canciones contenidas en el nuevo álbum.

Precisamente “Hasta que Dios diga” es el objeto de la polémica.

En la canción Bad Bunny canta: “Ella es mi Lady Gaga y yo su Bradley Cooper, ella se lo traga y luego me lo escupe”, lo que ha levantado la molestia y crítica de muchos de sus seguidores.

Tanto que la etiqueta “BadBunnyisoverparty” (LafiestadeBadBunnyseacabó”) ha sido tendencia en twitter desde este viernes hasta bien entrada la mañana de este sábado.

“No se porque les sorprende, casi todas sus canciones denigran a la mujer. Pero se las siguen perreando, en fin, la hipocresía”, “Cómo puede ser feminista cuando todas las letras de sus canciones hablan de la mujer como un objeto sexual”, “cada canción de reggaeton está claramente en contra del feminismo. El solo dijo que era feminista como estrategia para aumentar su popularidad. Si estas ofendido no escuches sus canciones”, son algunos de los innumerables de mensajes que bajo la etiqueta citada se pueden leer en contra del interprete.

Otros sin embargo, aseguran que “mañana se les va a olvidar la canción y el verso y van a seguir esperando el siguiente álbum para escucharlo o para hatearlo igual, hasta la proximaaaaa” y que el tema es un asunto de marketing.

A finales de marzo, Bad Bunny interpretó a una mujer independiente en el vídeo musical de su canción “Yo perreo sola”.

En este clip audiovisual, publicado menos de un mes después del lanzamiento de su más reciente disco “YHLQMDLG”, el puertorriqueño echó mano del título de ese trabajo para “hacer lo que le da la gana” y romper con los estereotipos y roles de género.

Todos los detalles, desde la letra hasta el decorado, pasando por las participantes en el vídeo, tienen el claro mensaje de que las mujeres no necesitan de los hombres para hacer su vida.

Con versos como “Te llama si te necesita, pero por ahora está solita” o “Que ningún baboso se le pegue”, la letra expresa la libertad que deben poder sentir las mujeres para salir a divertirse sin que sean juzgadas, piropeadas o incluso violentadas.

La canción, donde el músico se viste de mujer, alcanzó en tres días casi 40 millones de visualizaciones en YouTube.

Además el interprete fue uno de los líderes de las manifestaciones en contra del exgobernador Ricardo Rosselló, en el verano de 2019 que contribuyeron a su renuncia tras desvelarse un chat en el cual el mandatario y colaboradores cercanos criticaban a numerosos grupos de la sociedad, entre ellos el de los homosexuales y hacían comentarios peyorativos de la mujer.

A su vez, en otras de sus canciones ha defendido el valor de la mujer y en 2018 produjo “Solo de mí” donde condena la violencia machista, mientras que en 2019 sacó “Caro” donde defiende la diversidad sexual.

Este año en el espacio nocturno televisivo estadounidense del presentador Jimmy Fallon” visibilizó el asesinato de una persona transexual, Alexa, en Puerto Rico al salir vestido con una camisola en la que se leía: “Mataron a Alexa. No a un hombre con falda”.

Para unos el trapero es un ejemplo de reivindicación del feminismo y la diversidad, mientras que para otros prevalece el machismo en sus letras.