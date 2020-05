Luis Miguel recibe halagos y burlas en redes tras presumir de cena en anuncio

México, 28 may (EFE News).- El cantante Luis Miguel se convirtió este jueves en tendencia en redes sociales después de hacer una aparición en una nueva campaña publicitaria de servicios de comida a domicilio, lo que llamó la atención por la poca actividad pública del llamado Sol de México.

“Esta noche voy a cenar fetuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano”, menciona Luis Miguel vestido con un esmoquin color blanco y negro mientras se recarga en un piano de media cola en un espacio lleno de discos de oro para la campaña publicitaria.

La sorpresa fue para muchos, pues son contadas las apariciones del intérprete de “Si no supiste amar” en público y su actividad en redes es limitada.

Es por eso que rápidamente las redes sociales ardieron para comentar el suceso y recordar diversas participaciones que el cantante ha tenido en diferentes campañas publicitarias.

Entre ellas el comercial que hizo en conjunto con una marca de papatas fritas en la que el cantante, de nuevo acompañado de un piano, cantó una emotiva canción que versiona su tema “No me puedes dejar así”.

“El anuncio de Uber Eats con Luis Miguel es tendencia pero nada supera a su joya con Sabritas”, considero un usuario de Twitter.

Pero como es costumbre no se hicieron esperar las bromas, pues algunos notaron extrañezas en su aspecto físico mientras que otros consideraron que podría ser un indicador de que el cantante estuviera pasando un mal rato económicamente, la razón por la que hubiese aceptado ser parte de la campaña.

“Si Luis Miguel, nuestro sol, está anunciando Uber Eats, ¿qué nos espera a los simples mortales? Pinche crisis”, reaccionó otro internauta.

La última campaña publicitaria de la que el Sol de México había sido parte fue en el 2004 cuando con un atuendo similar anunciaba los chocolates Ferrero Rocher.

Además, casi a la par que el anuncio de Uber Eats, se hizo viral un vídeo de TikTok en el que se observa al cantante en una noche de copas con dos amigos, el torero Enrique Ponce y José María Cano, exintegrante del grupo Mecano.

Esto generó rumores de que Luis Miguel era parte de la red social del momento, sin embargo pronto los seguidores desmentirían tal cosa y aseguraron que el vídeo era de un año atrás.

