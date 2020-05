¿Qué es el muestreo aleatorio y por qué es importante?  

Tweet on Twitter

Share on Facebook

WENATCHEE (Wenatchee World)- Los Centros para el Control de Enfermedades han desarrollado la metodología para un protocolo de prueba para medir el nivel de infección por COVID-19 en la región sin tener que evaluar a todos.

La metodología, llamada Evaluación de la Comunidad para la Respuesta a Emergencias de Salud Pública (CASPER), recopila datos a nivel de hogar utilizando métodos de muestreo válidos.

“Es rápido, flexible y utiliza formatos de informes simples”, dijo el portavoz de Confluence Health, Andrew Canning. “Los hogares se seleccionan al azar de 30 bloques censales diferentes, también seleccionados al azar utilizando un modelo validado”.

El muestreo COVID-19 propuesto por el Consejo de Recuperación del Valle de Wenatchee, que incluye a los proveedores de atención médica de la región, alcaldes, funcionarios del condado, líderes empresariales y sin fines de lucro, implicará evaluar a unos 250 hogares seleccionados al azar en la región de dos condados. Las muestras de prueba serán recolectadas por proveedores locales de atención médica. Todos los datos serán tratados de forma confidencial, dijo.

La línea de tiempo aún se está determinando.

“Esta es una gran iniciativa que involucra a varios de los hospitales y proveedores de atención médica de la región”, dijo Canning. “La esperanza sería tener esto en funcionamiento dentro de dos semanas y resultados dentro de 2-4 días después de la prueba”.

Uno de los detalles que aún debe resolverse es cómo invitar a las personas a hacerse la prueba y coordinar dónde se realizará la prueba. Tan pronto como se resuelva, el siguiente paso es una campaña de información pública promovida por el Consejo de Recuperación.

La necesidad de realizar una segunda prueba puede ser necesaria o no, ya que se realizarán pruebas adicionales junto con la prueba CASPER, dijo Canning.

“Si la tasa de resultados positivos en nuestras muestras CASPER es similar a lo que estamos viendo semana a semana en nuestras pruebas previas al procedimiento, podemos usar esto como un sustituto para el muestreo CASPER adicional a menos que veamos un cambio en nuestro muestreo regular de personas asintomáticas “, dijo.

La prueba es parte de los datos necesarios para avanzar, dijo.

“COVID-19 no va a desaparecer. Sin embargo, la economía, las empresas y los residentes de nuestra región no pueden permanecer cerrados indefinidamente y necesitan un camino para reabrir de manera segura “, dijo. “Para desarrollar esa vía, necesitamos datos estadísticamente válidos sobre el nivel de infecciones por COVID-19 y su presencia dentro de nuestra comunidad. Los proveedores de atención médica en todos nuestros condados continuarán evaluando a los pacientes con síntomas y situaciones de “alto riesgo”, como viviendas colectivas o trabajadores de alta densidad en los que hay una enfermedad conocida. Ambos son importantes para obtener una imagen completa de cómo este virus está afectando nuestra área “.