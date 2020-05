Obesidad infantil subirá 2,4% si escuelas siguen cerradas hasta fin de año

Cleveland (OH), 26 may (EFE News).- La tasa de obesidad infantil en Estados Unidos podría aumentar el 2,4 % si el cierre de escuelas continúa hasta diciembre a causa de la pandemia, según reveló un estudio dado a conocer este martes por la Universidad de Washington, en Misuri.

Ruopeng An, de la Escuela Brown de ese centro de estudios y autor de la investigación, utilizó un modelo de “microsimulación” para proyectar el cambio en el Índice de Masa Corporal de los niños y la obesidad infantil bajo las incertidumbres inducidas por coronavirus (COVID-19).

El estudio simuló diferentes escenarios futuros con respecto a la duración del cierre de escuelas, el cambio en las normas sociales y su posible impacto en el nivel de actividad física diaria de los niños.

“El modelo predice que incluso un cierre escolar de dos meses solo podría dar como resultado un aumento en la tasa de obesidad infantil en un 0,64 %”, dijo An.

Sin embargo, si los cierres de escuelas continúan hasta el final de 2020 como consecuencia de las medidas para controlar la transmisión de la COVID-19, la tasa de obesidad infantil podría crecer el 2,4 %”, dijo el autor.

“En tal caso, para marzo de 2021 se desarrollarán alrededor de 1,27 millones de nuevos casos de obesidad infantil bajo la pandemia COVID-19”, precisó An.

“Al cerrar las escuelas en todo el país, los niños en Estados Unidos han perdido la oportunidad de participar en clases de educación física y otras actividades físicas en la escuela, como el recreo y los programas deportivos después de la escuela,” ahondó.

“No está claro en qué escala las escuelas volverían a abrir después de las vacaciones de verano, ya que tales decisiones dependen de cómo evolucione la pandemia de COVID-19 en los próximos meses”, detalló An.

El especialista recordó que si bien para los niños se recomiendan 60 minutos o más cada día de actividad física, entre moderada y vigorosa, más de las tres cuartas partes de los niños en el país no cumplen con ese nivel de actividad física recomendado.

Por el contrario, “casi la mitad de los niños estadounidenses exceden las dos horas por día en comportamiento sedentario”, señaló.