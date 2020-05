WASHINGTON– “Disfrute el verano y el clima cálido, pero por favor, no transmita. ¡Use una mascarilla!” dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para La Salud de los Hispanos (la Alianza). “En una salida reciente en mi vecindario, me sorprendió ver que solo 1 de cada 5 personas caminando usaban mascarillas.” enfatizó la Dra. Delgado.

La nueva campaña contra el COVID-19 “Use una mascarilla para salvar una vida” es el último recurso desarrollado por la Alianza y se puede descargar de forma gratuita en www.nuestrasalud.org. “En estos tiempos de distanciamiento social y aislamiento dentro de nuestros hogares, es importante recordar que todos debemos usar una mascarilla cuando salgamos. De esta manera, aún puede disfrutar de sus actividades al aire libre, protegiéndose usted y a los demás”, dijo la Dra. Delgado.

El mensaje de usar una mascarilla surgió cuando Edgar Gil Rico, Director de Innovación y Desarrollo de Programas de la Alianza estaba haciendo su ejercicio diario y notó que la mayoría de las personas no estaban usando una mascarilla. “Corro a las 5 am para practicar el distanciamiento social y uso una máscara. Me sorprendió ver la cantidad de personas que no usaban una para cubrir su boca y nariz.” La importancia de una mascarilla tiene muchas dimensiones. “No se puede saber con solo mirar a alguien, si la persona tiene o no COVID-19. Usar una máscara es lo que podemos hacer para protegernos mutuamente”, enfatizó el Dra. Delgado.