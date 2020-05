La NBA trabaja para reanudar la liga a finales de julio en Disney Florida

Nueva York, 23 may (EFE).- La NBA y la Asociación de Jugadores de la Liga estadounidense (NBPA) están en conversaciones con la compañía Disney para intentar reanudar a finales de julio la temporada en el complejo ESPN Wide World of Sports de Florida.

En un comunicado de prensa publicado en redes sociales, Mike Bass, director de comunicación de la NBA, explicó este sábado que el objetivo de ambas partes es encontrar una sede única que permita compaginar los partidos y las sesiones de entrenamiento y que cuente con alojamiento suficiente.

“Nuestra prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de todos los involucrados, y estamos trabajando con expertos en salud pública y funcionarios del gobierno en un conjunto integral de pautas para garantizar que existan protocolos y protecciones médicas apropiadas”, agregó.

Bass no aclaró si la NBA jugará el resto de su temporada regular o solamente los playoffs.

La NBA anunció el 11 de marzo la suspensión de la temporada 2019-2020 después de que el pívot francés Rudy Gobert, de los Utah Jazz, diese positivo por coronavirus y se convirtiese en el primer jugador afectado por la COVID-19, lo que forzó a cancelar el partido que esa noche iba a disputar su equipo contra los Oklahoma City Thunder.

La liga permitió ese día que se completasen el resto de los otros cinco encuentros programados, pero anunció la suspensión temporal de toda la competición hasta nuevo aviso.

El complejo Wide World of Sports cuenta con unas 90 hectáreas, tres pistas de juego y numeroso alojamiento hotelero, lo cual permitiría a la liga reiniciar las actividades al tiempo que limita la exposición al virus.

Por el momento, debido a que no hay un resultado oficial, los equipos esperan que la liga les indique que comiencen a mandar a sus jugadores a sus ciudades base alrededor del 1 de junio.

La NBA está discutiendo un plan paso a paso para la reanudación de la temporada 2019-2020 que incluye un retiro inicial de dos semanas de jugadores en los mercados de equipos por un período de cuarentena, una o dos semanas de entrenamientos individuales en las instalaciones del equipo y un campamento de entrenamiento formal de dos a tres semanas.