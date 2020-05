EEUU prueba arma láser que destruyó un dron en pleno vuelo

Washington, 23 may (Efe News).- La Armada de Estados Unidos probó con éxito un sistema de arma láser que destruyó en pleno vuelo un vehículo aéreo no tripulado impactado por un rayo lanzado desde el buque de transporte anfibio USS Portland, asignado a la Flota del Pacífico.

La prueba tuvo lugar el pasado 16 de mayo, detalló este sábado la cadena estadounidense CNN, que citó un comunicado difundido por la Flota del Pacífico, con sede en Pearl Harbor (Hawái).

No se precisó, sin embargo, la ubicación exacta del ensayo del demostrador del sistema de armas láser de estado sólido (LWSD, en inglés).

La Flota del Pacífico difundió imágenes en las que se observa cómo un haz de luz que sale desde el buque impacta un pequeño avión que termina en llamas.

El comandante del USS Portland, el capitán Karrey Sanders, señaló que las pruebas en el mar contra vehículos aéreos no tripulados y pequeñas embarcaciones darán “información valiosa sobre las capacidades del demostrador del sistema de armas láser de estado sólido contra posibles amenazas”.

“Con esta nueva capacidad avanzada, estamos redefiniendo la guerra en el mar para la Armada”, agregó Sanders, citado en el comunicado.

El pasado 28 de febrero, la Marina de Guerra de Estados Unidos informó que un buque de guerra de China disparó un rayo láser hacia un avión de Estados Unidos durante un vuelo de reconocimiento en el oeste de Guam, en el Pacífico.

Según la versión del Pentágono, un destructor chino activó el láser el 17 de febrero hacia un avión Poseidon P-8A que volaba sobre el Mar de Filipinas, en un acto descrito como violación de los códigos y acuerdos internacionales sobre la navegación segura.

El comunicado naval estadounidense señaló que el rayo láser no fue visible para el ojo humano, pero fue detectado por los sensores del avión.

El avión supuestamente marcado por el láser forma parte del equipo militar estadounidense destacado en la base Kadena de la Fuerza Aérea, en Okinawa (Japón).

La información detalló entonces que ni los tripulantes ni el avión aparentemente sufrieron daños, y el Poseidon aterrizó sin problemas en Kadena.