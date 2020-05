Rosalía, Alejandro Fernández y Maluma se unen a festival mexicano en pandemia

Tweet on Twitter

México, 22 may (EFE News).- Más de 70 artistas internacionales, entre los que resaltan Rosalía, Alejandro Fernández o Maluma, participarán el 30 de mayo en “Se agradece”, el festival televisivo mexicano que bajo el lema “por un país que nunca se rinde” pretende homenajear a todos aquellos que están salvado vidas durante la pandemia de coronavirus.

“En uno de los momentos más difíciles para México y el mundo, hoy más que nunca tenemos que agradecer y estar unidos. Juntos en un evento sin precedentes con grandes artistas (…) reunidos por una sola causa: ¡levantar a México!”, publicó en su perfil de Instagram la aplicación musical Trebel, organizadora del evento.

Precisamente, el listado de estrellas que se reunirán en la transmisión ese sábado a las 07.00 hora local (12.00 GMT) contempla a otros grandes nombres como Alejandro Sanz, David Bisbal, Maná, Juanes, Los Ángeles Azules, Carlos Rivera, Rosalía, Gloria Trevi, Timbiriche o Sebastián Yatra, entre otros.

Desde las redes sociales, algunos de estos músicos ya han expresado el orgullo que les representa formar parte.

“‘Se agradece’, un concierto donde la música y la solidaridad se vuelven uno mismo. Por años nos hemos llevado los aplausos en el escenario, ahora nos toca reconocer a todos esos héroes que están afuera arriesgando su vida por salvar las nuestras”, escribió Yahir en su cuenta de Instagram.

Caifanes, Los Tigres del Norte, Pablo Alborán, Christian Nodal, Thalía, Lila Downs, Ana Torroja, Luis Fonsi y Lucero también han confirmado su presencia en el evento.

Con este, ya son varios los festivales, conciertos y eventos musicales en línea que se están celebrando en los últimos meses debido a la obligación de quedarse en casa y no acudir a eventos multitudinarios durante la cuarentena a causa del coronavirus.

Y no podría ser menos en México, un país que rezuma cultura por sus poros y uno de los lugares donde más música, tanto en directo como en “streaming”, se escucha.

Una de las propuestas con mejor recibimiento está siendo Chingones Unidos por México, del canal de YouTube de la cerveza Victoria, en el que ya han participado artistas de la talla de Ximena Sariñana, Bronco o Alejando Fernández.

