El Santos Laguna del fútbol mexicano suma 12 contagiados de la COVID-19

México, 22 may (EFE).- El Santos Laguna del fútbol mexicano contabiliza una docena de casos de la COVID-19, luego de que la Liga Mx confirmó que en la segunda parte de los resultados de estudios cuatro jugadores dieron positivo.

“Los jugadores estarán aislados y en observación de acuerdo a los lineamientos de las autoridades de salud”, aseguró la liga en un comunicado en el que no divulgó los nombres de los que contrajeron el coronavirus.

El Santos, uno de los equipos más ganadores México en el presente siglo, con cinco títulos de liga, sometió a su plantilla a análisis y como resultado ocho elementos del equipo dieron positivos en un primer reporte a los que se sumaron cuatro en las últimas horas.

Aunque las autoridades han mantenido en secreto el nombre de los enfermos, el guardameta Jonathan Orozco reconoció en sus redes sociales ser uno de ellos.

Orozco desmintió haber hecho una fiesta en su casa por su cumpleaños, celebrado el pasado 12 de mayo, pero reconoció haber invitado a dos personas para una reunión. “Me gusta cantar; invité a dos personas”, comentó el portero en sus redes sociales en un vídeo en el que pidió disculpas porque su actitud no es el ejemplo que debe dar.

El arquero aceptó que por ser figura pública en su caso todo se magnifica y llamó la atención sobre las posibilidades de contraer la pandemia si uno no se queda en casa, porque mucha gente está en la calle sin síntomas, por lo cual lo mejor es mantener el aislamiento.

“Me siento bien, ni tengo síntomas de nada. Mi familia está bien”, dijo Orozco, quien negó que alguno de sus compañeros positivos de la COVID haya estado en su casa.

Según los medios, otro jugador del Santos que no respetó la cuarentena fue el defensa Gerardo Arteaga, quien participó en una carrera clandestina de autos, pero no se sabe si el zaguero está entre los contagiados.

En México se han registrado 59.567 casos de la COVIS-19 con 6.510 fallecidos.

Entre los recuperados en el deporte están el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, el presidente del San Luis, Alberto Marrero, la campeona panamericana de pentatlón moderno Mariana Arceo y la triple medallista de judo Vanessa Zambotti, ya retirada.