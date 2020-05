Consejos para salir a la calle y sitios públicos en la “nueva normalidad”

Cleveland (OH), 21 may (EFE News).- En vista de que las ciudades y estados empiezan a relajar las órdenes que emitieron de permanecer en casa tras la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, la Clínica Mayo dio a conocer este jueves una serie de recomendaciones para tomar en cuenta cuando llegue el momento de visitar un lugar público.

La institución sugirió para empezar consultar el sitio web del departamento de salud de la ciudad o estado para obtener información sobre las restricciones locales destinadas a prevenir la propagación del COVID-19.

Además de pedir que se tomen en cuenta precauciones generales, la Clínica Mayo compartió consejos específicos según la situación o el sitio que se vaya a visitar para prevenir el contagio del COVID-19.

VIAJES

Antes de viajar, es necesario consultar las páginas web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el de la aerolínea en la que se va a volar.

Existe el riesgo de obtener COVID-19 en un vuelo lleno de gente si otros viajeros a bordo están infectados, mientras que en un autobús o tren, el sentarse o pararse a menos de 6 pies (2 metros) de otras personas durante un período prolongado puede suponer contraer o propagar el COVID-19, recuerdan los especialistas.

En caso de las reservas de hotel, los especialistas de Mayo sugieren que los huéspedes lleven sus propios productos de limpieza y desinfecten todas las superficies de alto contacto, como los interruptores de luz, manijas de los grifos del fregadero, perillas de las puertas y el control remoto.

RESTAURANTES

Hay que verificar las prácticas de seguridad del restaurante. ¿Los empleados usan cubiertas de tela para la cara, desinfectan regularmente las superficies de alto contacto y practican el distanciamiento social? ¿Hay buena ventilación? ¿Las mesas están lo suficientemente separadas entre sí para permitir el distanciamiento social?

GIMNASIOS, PELUQUERÍAS Y BANCOS

Es importante llamar al gimnasio para saber si están limitando el número de miembros que pueden ingresar al mismo tiempo. Asimismo, es necesario conocer las políticas de limpieza y desinfección de las instalaciones y si se puede usar el vestuario o el baño. Por supuesto, hay que limpiar el equipo antes y después de usarlo.

En el caso de los salones de belleza posiblemente habrá que ir sin acompañantes a las citas, lavarse el cabello en casa para reducir el tráfico cerca del área del lavabo y esperar en el automóvil o afuera hasta que comience su cita. Preguntar sobre las prácticas de desinfección del salón.

Si hay que ir a un banco, es preferible usar el cajero automático, a cuyo teclado si se puede hay que pasarle una toallita desinfectante antes de usarlo. Cuando se haya terminado la gestión, aplicar desinfectante para manos.

MASAJES Y TERAPIAS SIMILARES

Antes de recibir un masaje, preguntar qué precauciones está tomando el terapeuta para prevenir el COVID-19. Las salas de masaje, las zonas comunes y cualquier objeto que pueda tocarse deben limpiarse y desinfectarse a fondo y no está demás consultar la política de lavado de ropa de cama, toallas y otros artículos semejantes.

Los terapeutas de masaje deben seguir los protocolos de lavado de manos e higiene, además de utilizar guantes, máscaras y otro equipo de protección que se considere necesario.

PARQUES Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE

Consultar con las autoridades estatales y locales para ver si es que los parques, instalaciones recreativas, sitios de agua naturales, playas y áreas de baño están abiertas.

De preferencia hay que elegir un parque que esté cerca del hogar, porque el viaje a menudo implica paradas que pueden exponer a COVID-19.

En las piscinas hay que mantener la distancia social, mientras que los parques hay que inclinarse por áreas abiertas, senderos y caminos que le permitan mantener la distancia de 6 pies (2 metros) de los demás.

Según Mayo Clinic, a medida que las autoridades continúan abriendo, las pautas pueden cambiar en el caso de las empresas privadas, pero si uno no se siente seguro acerca de las prácticas de seguridad de una empresa sugiere posponer la visita.