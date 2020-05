Atribuyen apuros de latinos a “racismo sistemático” y mal manejo de pandemia

Nueva York, 20 may (EFE News).- El alto desempleo entre los latinos, de 18,9 %, y las dificultades de esta comunidad durante la pandemia del coronavirus se deben al “racismo sistemático que se ha exacerbado por el mal manejo” que el presidente estadounidense Donald Trump ha hecho de la crisis, afirmó este miércoles Antonio “Tony” Cárdenas, congresista demócrata de California.

De acuerdo con Cárdenas, esa cifra del Departamento del Trabajo, del pasado 8 de mayo, equivale a que más de cuatro millones de latinos no tienen empleo en medio de la pandemia, o casi uno de cada cinco, una proporción más alta que la de cualquier otro grupo racial o étnico encuestado por el Departamento del Trabajo.

El representante federal participó hoy de una conferencia junto a la líder sindical Wendi Walsh, de Unite Here Local 355 de Miami ,y la chef mexicana Silvana Salcido Esparza, convocada por la campaña del virtual candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Destacó igualmente que 45 % de los propietarios de pequeñas empresas de afroamericanos y latinos anticipan que podrían cerrar dentro de los próximos seis meses, según una encuesta publicada el lunes.

Cárdenas calificó de “inaceptable” la situación que afronta la comunidad latina y destacó que no se debe a que no se haya pedido ayuda.

“Es el resultado del racismo sistemático que se ha exacerbado por el mal manejo flagrante la pandemia por parte de Trump y el hecho de que su Administración no ha hecho más que atacar, discriminar y oprimir a nuestra comunidad y a nuestros trabajadores de primera línea”, sostuvo durante la conferencia, de acuerdo con un comunicado.

Mientras que Walsh afirmó que los últimos dos meses, en que la COVID-19 ha azotado sin piedad a Estados Unidos, han demostrado que “tenemos el presidente más antilaboral y antitrabajador” en la historia del país.

“Apoyamos cuando Biden dice que Trump no es responsable de la pandemia, pero sí de la respuesta, que ha sido un fracaso total y absoluto en Florida”, señaló la líder de la Unite Here, que en ese estado representa unos 7.000 trabajadores de la industria hotelera que están afectados por el impacto del coronavirus.

La galardona chef Salcido recordó que su popular restaurante Barrio Café Gran Reserva en Phoenix, Arizona, es uno de muchos que a través del país han tenido que cerrar debido a la pandemia e hizo un llamado a acudir a las urnas el próximo noviembre en apoyo a Biden.

Afirmó que “el liderazgo comprobado, la empatía y la experiencia” de Biden contrastan aun más en este momento con el manejo de la crisis que ha hecho Trump.

“Este noviembre hay demasiado en juego: somos el bloque de votación no blanco más grande y depende de personas como yo dejar que sus voces sean escuchadas en las urnas”, argumentó.