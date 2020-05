Nuevas mascaras protectoras con material quirúrgico o N95 llegarán a la NFL

Tweet on Twitter

Redacción Deportes (EE.UU.), 18 may (EFE).- La lucha contra el coronavirus ya ha llegado también a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que trabaja en el nivel de pruebas con nuevas máscaras protectoras.

La novedad se da en que los ingenieros de la NFL y la compañía de equipos deportivos Oakley están probando prototipos de máscaras modificadas que pueden contener material quirúrgico o N95, informó este lunes Thom Mayer, director médico de la Asociación de Jugadores.

Mayer dijo que “probablemente habrá una recomendación” de que la NFL use esas máscaras para proteger a los jugadores del coronavirus cuando la liga vuelva a competir a partir del próximo mes de septiembre.

“A principios de marzo, sugerí que deberíamos considerar formas novedosas y emergentes de manejar los cascos y las máscaras faciales y la propagación del virus”, explicó Mayer. “Y ahora los responsables que trabajan con los diseños de cascos protectores ya desean incorporar los elementos que hagan un producto más seguro”.

Mayer admitió que no está seguro de cómo se verían exactamente las modificaciones, pero señaló que es realista pensar que los nuevos diseños podrían cubrir la máscara facial completa de un jugador y que los ingenieros están trabajando en todo lo que tal diseño podría implicar.

El responsable médico del sindicato de jugadores se mostró optimista que al final los jugadores podrán contar con el material de última vanguardia que les permita el máximo de seguridad tanto individual como a nivel colectivo.

Pero sobre todo que los jugadores de la NFL estén comprometidos a minimizar la posibilidad de propagar el virus.