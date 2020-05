La tormenta Arthur llega con mayor potencia a la costa de Carolina del Norte

Tweet on Twitter

Miami, 18 may (EFE News).- La tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada de huracanes atlántica de 2020, se fortaleció en las últimas horas y está dejando fuertes vientos y lluvias en Carolina del Norte, mientras el centro del sistema pasa muy cerca de Cabo Hatteras.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) indicó este lunes que Arthur aumentó sus vientos máximos sostenidos hasta los 85 kilómetros por hora (45 millas).

Según el boletín del NHC de las 11.00 am EST, la tormenta estaba situada a esa hora a unos 30 kilómetros (20 millas) al este sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 205 kilómetros (125 millas).

La agencia federal, con sede en Miami, prevé que Arthur produzca esta tarde acumulaciones totales de lluvia de hasta unos 12 centímetros (5 pulgadas) sobre la costa de Carolina del Norte.

“El centro de Arthur se acercará a la costa de Carolina del Norte durante las próximas horas, y luego se moverá cerca o justo al este de la costa”, precisó el NHC.

La agencia federal, con sede en Miami, mantiene su aviso de tormenta para la costa de Carolina del Norte desde Surf City hasta Duck, como también Pamlico y Albemarle Sounds.

La tormenta tropical, que se adelantó a la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, avanza hacia el norte noreste a 26 kilómetros por hora (16 millas), un leve incremento de su velocidad en las últimas horas.

La tormenta se mueve hacia el norte noroeste de Estados Unidos.

Los meteorólogos de NHC prevén poco cambio en su fortalecimiento durante los próximos dos día.

Señalan también que esta noche se alejará de la costa este de los Estados Unidos y es probable que el martes pierda sus características tropicales.

El NHC espera hoy un giro hacia el noreste con un aumento en la velocidad de avance, seguido de un giro hacia el este el martes.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) tiene previsto para el próximo jueves anunciar en Miami su pronóstico inicial para la temporada 2020, que después irá revisando.

Sin embargo, otras organizaciones privadas y universidades han anticipado que estará “por encima de lo normal”, cuando lo regular es doce tormentas con nombre, de las cuales seis se convierten en huracanes, incluidos tres importantes.

La compañía privada de servicios meteorológicos AccuWeather, por ejemplo, pronostica de 14 a 20 tormentas, de las cuales entre siete y once llegarán a ser huracanes, entre estos de cuatro a seis llegarán a categoría mayor, es decir 3, 4 o 5 (la máxima) en la escala de Saffir-Simpson, que mide los huracanes por la fuerza de sus vientos.

Por su parte, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) pronosticó en abril pasado que la temporada será “superior al promedio anual”.

Eso es con 16 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro de ellos de categoría mayor, entre otros, debido a que las temperaturas del Atlántico tropical y subtropical están “más caliente que el promedio de temperatura a largo plazo”.