En marcha la sexta misión de la nave militar reutilizable X-37B

Miami, 18 may (EFE News).- El vehículo espacial reutilizable y sin tripulación X-37B lleva a cabo ya su sexta misión tras el lanzamiento que tuvo lugar este domingo desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, sin que se conozcan detalles de sus objetivos, amparados en el argumento de la seguridad nacional.

No hay muchos datos acerca de la naturaleza de la misión de esta nave no tripulada, que tiene unos 4,5 metros de altura y pesa cerca de 5.000 kilos y cuyo anterior lanzamiento, el quinto, tuvo lugar en septiembre de 2017, con una duración de algo más de dos años.

El del X-37B es un misterioso experimento militar de la Fuerza Aérea estadounidense del que en anteriores ocasiones el Pentágono se ha limitado a señalar que se trata de “un programa experimental de pruebas para demostrar la viabilidad de una plataforma espacial fiable, reutilizable y sin piloto para la Fuerza Aérea”.

El vehículo es similar a un transbordador espacial en miniatura y este domingo fue lanzado por un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para el 16 de mayo, pero tuvo que ser aplazado veinticuatro horas debido a las condiciones meteorológicas adversas.