Trump afirma que estudia retomar parte de la financiación de EEUU a la OMS

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 16 may (EFE News).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que está considerando retomar parte de la financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de haber congelado las aportaciones al organismo en abril.

“Esta es uno de los numerosos conceptos que están siendo considerados bajo el cual pagaríamos el 10% de lo que hemos estado pagando durante muchos años, poniéndonos al nivel de los pagos mucho más bajos de China”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

“Aún no he tomado una decisión final. Todos los fondos están congelados”, agregó el mandatario desde la residencia presidencial de Camp David (Maryland), a las afueras de Washington, donde pasa el fin de semana.

Estados Unidos canceló sus aportaciones a la OMS después de que Trump criticase directamente la actuación del organismo en la gestión de la crisis del coronavirus y apuntase que había “causado muchas muertes”.

EE.UU., el mayor contribuyente hasta ahora, aporta entre 400 y 500 millones de dólares anuales a la OMS, entre sus aportaciones obligatorias y voluntarias Trump ha acusado, asimismo, a la OMS de plegarse a las presiones de China.

Este viernes, el mandatario anunció la “Operación a Velocidad UltraRápida”, como ha bautizado la iniciativa, con el objetivo tener lista una vacuna para el coronavirus a finales de año.

“Estamos trabajando bajo la asunción de que tendremos, en un futuro relativamente próximo una vacuna”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto con el equipo encargado de liderar la tarea.

Estados Unidos, el foco actual de la pandemia, alcanzó este viernes la cifra de 1.442.924 casos confirmados de COVID-19 y la de 87.493 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 345.813 casos confirmados y 27.841 fallecidos, una cifra parecida a las de Francia y España y solo por debajo del Reino Unido e Italia.