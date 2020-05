Un millón de estudiantes adultos de todo el país recibirán cursos de alfabetización y preparación para el trabajo gratuitos vía sus dispositivos móviles

Tweet on Twitter

PALO ALTO, California, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Cell-Ed, la compañía especializada en primer aprendizaje vía móvil, anunció hoy que proporcionará acceso gratuito a sus cursos de formación en materias como lectura, matemáticas y preparación para el trabajo, junto con enseñantes de educación en vivo y guías de fácil lectura sobre el COVID-19 a un millón de adultos a través de cualquier dispositivo móvil, sin necesidad de tener servicio de Internet, hasta finales de 2020.

En los Estados Unidos, la sorprendente cifra de 36 millones de adultos posee un bajo nivel de alfabetización. Más de 8 millones de estos adultos pasan apuros para leer incluso textos cortos, con el fin de localizar información.* Estos adultos están en mayor riesgo en el contexto de la pandemia COVID-19, ya que es probable que tengan dificultades para acceder a la información sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus familias.

En la medida en que los adultos analfabetos y de bajos ingresos se encuentran actualmente aislados de la enseñanza a distancia en línea y de información vital sobre el COVID-19 porque carecen de acceso a Internet, computadoras y teléfonos inteligentes, esta población, ya de por sí desproporcionadamente afectada, está teniendo dificultades para seguir aprendiendo y mantenerse a salvo.

El “1 Million Learner Challenge” de Cell-Ed se dirige específicamente a las comunidades marginadas y poco cualificadas -incluidos los trabajadores esenciales- con el apoyo de socios oficiales como la State of New York Office for New Americans, la Barbara Bush Foundation for Family Literacy y la Dollar General Literacy Foundation.

“Uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos no puede leer, en un momento en que la interpretación de los anuncios de salud que salvan vidas y la busca de empleo en el mercado laboral más competitivo en generaciones depende de ello”, dijo Jessica Rothenberg-Aalami, CEO y fundadora de Cell-Ed. “Estoy profundamente agradecida a nuestros socios líderes en alfabetización por haber permitido a Cell-Ed lanzar esta iniciativa para alcanzar, enseñar y apoyar a un millón de estudiantes adultos que se esfuerzan sin descanso”.

Los estudios muestran que el 44 por ciento de los adultos que ganan menos de $30,000 no tiene servicios de banda ancha en el hogar, el 46 por ciento de esta población no tiene una computadora tradicional y el 29 por ciento no posee teléfonos inteligentes**.

A diferencia de la abrumadora mayoría de las opciones de aprendizaje a distancia para la educación de adultos y de las fuentes de información del COVID-19, Cell-Ed no requiere que los alumnos tengan Internet, teléfonos inteligentes, computadoras o planes de datos, ni que posean conocimientos digitales. En lugar de ello, simplemente escuchan las lecciones de audio o usan las funciones de texto o mensaje en cualquier dispositivo para utilizar Cell-Ed, incluso con sólo llamar desde un teléfono celular básico.

“Nos enorgullece colaborar con Cell-Ed para extender esta innovadora herramienta a los millones de adultos que lo necesitan”, dijo British A. Robinson, presidente y CEO de la Barbara Bush Foundation. “Esperamos que esta iniciativa permita a los estadounidenses participar plenamente en nuestra sociedad como padres, trabajadores y ciudadanos, rompiendo el ciclo multigeneracional de la baja alfabetización”.

“Al asociarnos con Cell-Ed para poner el poder del aprendizaje en manos de los estudiantes a través de su dispositivo móvil, esperamos reducir las barreras que podrían impedir la participación activa de los estudiantes en el aprendizaje y perseguir sus objetivos educativos”, dijo Denine Torr, directora ejecutiva de la Dollar General Literacy Foundation. “Nos enorgullece unirnos a estos grandes socios para tratar de alcanzar a un millón de alumnos”.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, Cell-Ed ha recibido 20 veces más solicitudes de proveedores de educación para adultos que buscan opciones de aprendizaje a distancia que no sean mediante Internet, para poder atender a esta población.

Las personas que quieran acceder gratuitamente a las lecciones cortas, personalizadas y de la vida real de Cell-Ed sobre alfabetización, idioma, trabajo y habilidades digitales, así como acceder a las guías sobre el COVID-19, pueden:

Llamar al (831) 292-4321 desde cualquier teléfono celular

Visitar el sitio million.cell-ed.com para ver las opciones por aplicación, WhatsApp y web

En Nueva York, por favor llamar al (646) 736-4886 y visitar el sitio newyork.cell-ed.com para ver las opciones por aplicación, WhatsApp y web.

Para maximizar la concienciación y el acceso, Cell-Ed está trabajando con una red diversa de miles de socios sobre el terreno (por ejemplo, centros de capacitación laboral, despensas de alimentos e iglesias) para ofrecer cursos esenciales y sus guías COVID-19 a sus clientes de forma gratuita en todo el país.

Las organizaciones que quieran ofrecer Cell-Ed a sus clientes, empleados, estudiantes y socios, o que se unan como socios fundadores del “1 Million Learner Challenge”, pueden obtener más información aquí.

* Fuente: National Center for Education Statistics

**Fuente: Pew Research