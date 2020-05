Los Marineros anuncian recorte de salarios, pero no despidos

Tweet on Twitter

Seattle (EE.UU.), 12 may (EFE).- Los Marineros de Seattle han informado a su personal que trabaja bajo contratos fijos, que ciertos empleados tendrán una reducción salarial durante cinco meses, pero no habrá despidos por lo menos hasta el 31 de octubre.

La novena de Seattle indicó que las reducciones salariales de al menos 20 por ciento son para el personal que gana 60.000 dólares o más.

El contrato que se menciona cubre a los empleados del cuerpo técnico de las Grandes Ligas, entrenadores y coordinadores en el sistema de ligas menores, exploradores y entrenadores de rendimiento.

Se cree que aquellos con salarios más altos tengan un recorte mayor al 20 por ciento.

El equipo indicó que los empleados con contratos de empleados fijos recibirán beneficios completos hasta octubre.

Con la decisión que hace el equipo, aproximadamente la mitad de sus empleados que trabajan bajo contrato temporal no tendrán ninguna reducción en el pago.

El equipo había dicho previamente a los empleados que trabajan bajo contrato que recibirían el pago completo hasta el 31 de mayo, debido a la pandemia de coronavirus.