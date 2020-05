La difícil relación entre raza y pandemia

Sacramento (CA), 13 may (KHN vía EFE News).- A principios de marzo, Madalynn Rucker, entonces de 69 años, no tenía claro si cerrar su oficina de consultoría en Sacramento.

El 16, finalmente se rindió ante el aluvión de mensajes y llamadas de su hija sobre el aumento del riesgo de coronavirus, y les pidió a sus empleados que trabajaran desde casa. Eso ocurrió tres días antes de que el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgara la orden de quedarse en casa.

Su hija tenía razón en más de un sentido. Si bien la edad de Rucker por sí sola la ponía en riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19, ella y muchos de sus empleados comparten otro factor de riesgo: son de raza negra.

Rucker se pregunta si más mensajes de salud pública dirigidos a los afroamericanos y a los latinos (de todas las razas) podrían haber ayudado a millones de personas como ella a prepararse mejor para el ataque de la enfermedad.

DISPARIDADES RACIALES

A finales de febrero, médicos chinos habían publicado que, además de los pacientes de edad avanzada, los que padecían enfermedades crónicas, en particular hipertensión y diabetes, tenían más probabilidades de sufrir casos graves de COVID-19 que terminaban con el paciente en terapia intensiva, la ventilación mecánica o la muerte.

Según algunos líderes comunitarios, no habría sido difícil para los funcionarios establecer una conexión entre los factores de riesgo del coronavirus y los afroamericanos y latinos, que son más propensos a sufrir enfermedades crónicas, y a edades más tempranas, para luego elaborar mensajes dirigidos a esas comunidades.

Pero expertos en salud pública y enfermedades infecciosas aseguran que la novedad del virus, cuyos objetivos y modo de ataque siguen confundiendo a los científicos, hizo que las disparidades raciales no fueran algo previsible.

“No creo que sea justo argumentar que esto se pudo predecir en un 100 %”, apuntó la cirujana general de California, Nadine Burke Harris, quien definió al nuevo coronavirus como “un pequeño gran enigma”. Por ejemplo, no parece afectar a los niños menores de 2 años o a las mujeres embarazadas de la misma manera que lo harían virus similares, señaló.

“A veces cuando algo se predice con firmeza, se asume que ese va a ser el resultado, y puede conllevar connotaciones negativas”, explicó Burke Harris.

Pero la enfermedad ha afectado de forma desproporcionada a las personas de raza negra. En California, el 10 % de las muertes por COVID-19 se produjeron entre los afroamericanos, que constituyen el 6% de la población del estado.

Una encuesta nacional de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) mostró que el 33 % de los pacientes hospitalizados por COVID eran de raza negra (no hispanos), aunque ese grupo representaba sólo el 18 % de los residentes en las comunidades encuestadas.

Los funcionarios aseguran que todavía es difícil hablar de raza y de COVID-19. El temor a la estigmatización es alto, según Burke Harris, quien comentó lo delicado que es para ella informar a ciertos grupos sobre sus riesgos sin parecer que se les está culpando.

TRABAJADORES “ESENCIALES”

Pero las condiciones preexistentes no son la única razón por la que los afroamericanos y los latinos mueren de COVID-19 de manera desproporcionada, dijo la doctora Sonia Angell, directora del Departamento de Salud Pública de California.

A pesar de las órdenes estatales de confinamiento, sectores enteros de trabajos “esenciales” cuentan con un elevado número de empleados de las minorías, lo que aumenta su riesgo de exposición. Estos trabajadores no se benefician tanto del distanciamiento social, recordó Angell.

“Son los que mantienen en funcionamiento nuestro sistema de prestación de cuidados para que cuando uno de nosotros se enferme, tengamos un lugar a donde ir”, expresó. “Ellos son los que mantienen nuestras tiendas de comestibles funcionando y abastecidas”.

La ausencia de mensajes públicos oficiales y coordinados en febrero y principios de marzo sobre la potencial disparidad racial del impacto de COVID-19 creó un vacío del que se nutrieron las teorías conspirativas.

Los mensajes de salud pública deben ser comunicados por líderes comunitarios de confianza, o al menos por alguien de la misma raza o etnia, en las plataformas mediáticas donde es más probable que se vean o escuchen, indicó el doctor Oliver Brooks, presidente de la National Medical Association.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

Una semana después de anunciar la orden de confinamiento estatal, Newsom tuiteó un anuncio de servicio público de Snoop Dogg, que decía: “Cuanto más tiempo pases afuera, más tiempo estaremos dentro”.

Otros mensajes dirigidos a comunidades específicas incluyen anuncios de servicio público en español con Burke Harris y el jugador de fútbol del LA Galaxy Javier “Chicharito” Hernández. Se emitieron por Univisión; Radio Bilingüe, una cadena de radio pública en español; y otras emisoras en español, así como Instagram y Facebook.

En el anuncio, Hernández alienta a la audiencia en español a buscar atención médica si tiene síntomas de COVID-19, sin importar el estatus migratorio.

Pero estos mensajes de salud pública pueden ofender, aunque se hagan con las mejores intenciones, dijo Daniel Schober, profesor de salud pública y psicología del comportamiento en la Universidad DePaul en Chicago.

La ciudad de Chicago recibió críticas por una campaña de vacunación contra la gripe en 2015 que presentaba a un bebé negro en una valla publicitaria junto a las palabras, “Soy un brote”. Artistas callejeros respondieron pintando sobre el anuncio: “Soy hermosa”.

Sin embargo la campaña de COVID-19 de la ciudad, con la alcaldesa Lori Lightfoot, que es negra, ha encantado a los residentes, señaló Schober. La campaña se basó en memes de internet que mostraban a una relajada Lightfoot cerrando lugares emblemáticos de Chicago durante el confinamiento.

El video oficial de la ciudad mostraba a la alcaldesa horneando, aprendiendo a tocar la guitarra y bebiendo té mientras exhortaba a la gente a “quedarse en casa, y salvar vidas”.

“Ese es un gran ejemplo de mensaje no necesariamente adaptado a grupos raciales o étnicos específicos, pero que tiene un alcance universal”, concluyó Schober.

Por Anna Almendrala

(Esta información fue producida por Kaiser Health News, un programa editorial independiente de la Kaiser Family Foundation)

Versión original en inglés: https://bit.ly/3cvqWSe