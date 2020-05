Se prevé “una guerra” en las Grandes Ligas que pondría en riesgo la temporada

Nueva York (EE.UU.), 10 may (EFE).- “Habrá guerra” si los propietarios de las Grandes Ligas buscan más recortes salariales antes de que la liga intente comenzar la temporada 2020, probablemente a principios de julio.

En un reporte de NBC News, se dice que es comprensible que los jugadores y el sindicato que los representa no estén contentos con esa decisión.

Durante la tarde, se filtró que jugadores clave dentro de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA), están considerando exigir a los propietarios que, caso de que inicie la temporada regular, se les paguen sus salarios completos y prorrateados.

Los jugadores argumentan que el riesgo de poner sus vidas en riesgo es latente, luego de que las Grandes Ligas están considerando llevar a cabo juegos sin aficionados, lo cual significa que “el peligro continúa”.

Pero de acuerdo al reporte de NBC los propietarios tratarán de reducir aún más los salarios de los jugadores este año, tratando de eliminar el pago prorrateado.

Se dice que los propietarios pueden sugerir una división de 50/50 en función de los ingresos.

Las Grandes Ligas establecieron un nuevo récord de ingresos año tras año por décimo séptimo año consecutivo, llegando a los 10.7 mil millones para la temporada del 2019.

Digamos que en un universo alternativo sin pandemia, la liga habría establecido otro récord de ingresos en 11 mil millones para el 2020.

En el 2018 vio 10.3 mil millones en ingresos, por lo que el aumento es razonable.

El 40 por ciento de 11 mil millones es 4.4 mil millones, por lo que la liga perderá 4.4 mil millones en ingresos este año si no se llevan a cabo los juegos.

Si el campeonato se lleva a cabo las mayores ganarán 6.6 mil millones en otros ingresos.

La liga y los propietarios de equipos seguirán ganando dinero, incluso si juegan solamente media temporada y si no admiten aficionados.

Dada el choque de intereses, si el sindicato se mantiene firme y se niega a reducir más los salarios de los jugadores para la temporada 2020, o la mitad de la temporada, existe la posibilidad de que no haya ninguna temporada.