Clowney necesita bajar su ficha si quiere firmar con los Seahawks

Seattle (EE.UU.), 7 may (EFE).- El ala defensiva Jadeveon Clowney está dispuesto a firmar nuevamente con los Seahawks de Seattle, pero sus ganancias económicas tendrían que reducirse significativamente, de acuerdo a la información ofrecida este miércoles por una fuente cercana a la liga.

Aunque los Seahawks no han cerrado las posibilidades de trabajar nuevamente con Clowney, la situación financiera sería un factor clave para contratarlo.

John Schneider, gerente general del equipo de Seattle, dijo la semana pasada que “hicimos un buen trabajo. No sucedió. Es un gran tipo. Encajaba muy bien en el vestuario, hizo un muy buen trabajo para nosotros, pero teníamos que hacer negocios, y simplemente no estaba en condiciones de hacer un movimiento. Así que lo intentamos y ahora tenemos que seguir adelante, y eso es lo que hemos hecho”.

Clowney, quien se encuentra en Houston recuperándose de la operación de la cadera derecha a que fue sometido, buscaba un acuerdo con un promedio de 21 millones de dólares por temporada al comienzo de la agencia libre, según fuentes cercanas al jugador.

Las mismas también confirmaron que redujo cuatro millones el salario anual (17 millones de dólares), pero hasta el momento tampoco le ha facilitado la posibilidad de encontrar a un equipo que quiera ficharlo.

Los Seahawks actualmente no tienen una oferta sobre la mesa para Clowney después de que rechazó su última.

El equipo de Seattle tiene aproximadamente 21 millones de dólares disponibles en su tope salarial, según OverTheCap.com, pero eso no cuenta el contrato del liniero externo de Bruce Irvin ni otros gastos con cargo al tope salarial del equipo.