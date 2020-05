México asegura que se ha aplanado curva de contagios del coronavirus

Tweet on Twitter

México, 5 may (EFE News).- México logró aplanar la curva epidémica del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19, gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno mexicano para mitigar la propagación del patógeno, según afirmaron este martes autoridades de salud.

“Hemos reducido cerca del 60 al 75 % de los contagios gracias a las intervenciones” que se han tomado, manifestó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacando que ello se ha logrado gracias a las medidas de distanciamiento social.

El funcionario explicó, sin embargo, que se ha “aplanado la curva” pero esto no significa que la curva “esté totalmente plana” sino que en realidad lo que se ha conseguido es controlar la cantidad de casos.

Detalló que, de acuerdo con un reporte patrocinado por la Universidad de Oxford, se ha comprobado que México logró la duplicación de casos cada 6 días, mientras existen otros países que tienen esta duplicación cada dos días.

Por eso es posible decir que en el país “se está aplanando la curva”, manifestó.

Incluso, explicó que regiones como Ciudad de México, donde se han presentado cerca de 7.000 casos, la velocidad de duplicación se ha dado cada 7 días.

López-Gatell informó que hasta el lunes se tenían registrados 24.905 casos positivos del COVID-19 -6.696 se han presentado en los últimos 15 días- mientras que un total de 2.271 personas han perdido la vida.

Detalló que, pese a la emergencia epidémica, aún se tiene capacidad de atención en el sistema mexicano de salud, pues recordó que a nivel nacional existe una ocupación de camas de hospitalización de 31 %, mientras que solo 25 % de las camas con ventilador (para enfermos críticos) están ocupadas en el país.

Resaltó que en el caso de Ciudad de México, que es donde se han presentado el mayor número de contagios en el país, se tiene un total de 69 % de camas de hospitalización y 61 % de camas con ventilador ocupadas.

Recordó que no deben confiarse las personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas, pues especialmente a estos últimos son quienes tienen mayor riesgo de tener un peor pronóstico si se contagian por coronavirus.

Detalló que 43 % de las personas que se han contagiado con coronavirus tiene hipertensión, 40 % padece diabetes 40 % y 30 % obesidad.

También pidió a la población que esté al pendiente de los síntomas y ante cualquier sospecha acuda de inmediato con el médico ya que “hay una cantidad de personas que llegan demasiado tarde y pierden la vida en horas después de haber llegado al hospital”.