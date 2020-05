No desayunar aumentaría mortalidad por enfermedades cardiovasculares

México, 2 May (Notimex).- Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology menciona que saltarse el desayuno está asociado con una mayor mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares.

En el estudio de cohorte prospectivo utilizaron una muestra de seis mil 550 adultos de 40 a 75 años de edad de Estados Unidos, participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

Los investigadores tomaron en cuenta factores como la edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, dieta, el estilo de vida, el índice de masa corporal y el estado de la enfermedad.

Los resultados revelaron que los participantes que no desayunaban tenían un 87 por ciento más de riesgo a tener mortalidad cardiovascular en comparación con las personas que desayunaban todos los días.

Al respecto, Wei Bao, profesor asistente de Epidemiología en la Universidad de Iowa en Iowa City, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, pues aporta beneficios para el organismo a largo plazo.

La ausencia de éste puede provocar un mayor riesgo de padecer obesidad, colesterol elevado o grasas en la sangre, hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardíaca.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que las enfermedades cardiovasculares como la enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, son una de las principales causas de muerte en el mundo.