La NBA ya piensa en la temporada 2020-21 y el inicio no será hasta diciembre

Nueva York, 1 may (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, y la junta de gobernadores continuaron este viernes las conversaciones en la preparación de la temporada del 2020-21 y trabajan ya sobre la opción de no comenzarla hasta el próximo mes de diciembre, de acuerdo a la información ofrecida por varias fuentes cercanas a la liga.

La decisión final del plan que fue defendido desde el principio por Silver se tendrá en los próximos días, al margen de lo que suceda con la reanudación de la competición de lo que resta de la temporada del 2019-20, que fue suspendida el pasado marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Las últimas conversaciones han reflejado un gran avance en la planificación de la NBA de cara a la próxima temporada mientras se evalúa permanentemente el desarrollo de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.

Para la NBA, el objetivo principal de retrasar el inicio de la próxima temporada se centra en la capacidad de ganar más tiempo de cara a que los aficionados puedan volver a los campos y presenciar los mejores partidos, aunque todavía no hay planes inminentes para tomar una decisión sobre el calendario, que se discutirá en las próximas reuniones.

A medida que continúa la incertidumbre en torno a la pandemia, la NBA anticipa una serie de posibles obstáculos para que los aficionados regresen de inmediato a sus campos en los próximos meses y tal hasta en un año.

De hecho, el comenzar la temporada del 2020-21 en diciembre para nada garantiza que vaya a ver aficionados en las gradas de los campos, pero si será más probable en el próximo mes de marzo.

Además, si esta temporada se reanuda y se completa en algún momento de septiembre, o incluso en octubre, el retraso de la temporada 2020-2021 es inevitable.

Las conversaciones se han centrado en una temporada que comenzará antes de Navidad y se extenderá hasta finales de julio o principios de agosto del 2021, seguida del sorteo universitario y la agencia libre.

Mientras, la junta de gobernadores de la NBA también votó este viernes el aplazamiento de los dos eventos que estaban programados este mes en Chicago como eran la lotería del sorteo universitario y la reunión de los jugadores candidatos al mismo.

La liga aún no ha votado para retrasar el sorteo universitario que está previsto celebrarse el próximo 25 de junio, pero se piensa que seguirá el mismo camino del aplazamiento, sobre todo si al final se reanuda la competición de la temporada regular a partir del próximo mes.