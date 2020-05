Crean guía para reducir el temor de los “soñadores” ante decisión del Supremo

Phoenix (AZ), 2 may (EFE News).- Ante la incertidumbre del destino de la Acción Diferida (DACA), un grupo de “soñadores” ha creado una guía de servicios de salud mental para inmigrantes para quienes afrontan cuadros de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático sobre su futuro migratorio en el país.

Se trata, dicen sus autores, de la primera guía creada por líderes de organizaciones y universidades quienes han vivido de primera mano la experiencia de ser indocumentados.

Germán A. Cadenas, doctor en Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad de Lehigh, dijo a Efe que quieren proteger la salud mental de unos jóvenes expuestos a grandes presiones, especialmente ahora, días antes de que se dé a conocer la resolución del Tribunal Supremo de Justicia sobre la legalidad de la cancelación de DACA por parte del presidente Donald Trump.

Quien también fuera soñador, mencionó que la población que cuenta con este alivio migratorio “vive con mucha incertidumbre, ansiedad, depresión, lo que los orilla a desarrollar trastornos en sus vidas”.

MIEDO A PERDER DACA

“Ellos saben que ese beneficio migratorio les proporciona una base segura, y la idea que se puede ir en cualquier momento los afecta”, dijo sobre el origen de esta guía creada para doctores, psicólogos consejeros y trabajadores sociales.

El programa DACA fue creado en 2012 y cancelado en 2017, pero se mantiene vigente por orden de jueces federales que, a su vez, abrieron la puerta para que el Gobierno de Trump solicitara a la Corte Suprema que revise la legalidad del beneficio y el uso de la autoridad presidencial para cancelarlo.

Actualmente los “soñadores” están a la espera de una decisión por parte de la Corte Suprema, que debería llegar antes de finales de junio próximo.

Esto tiene en vilo a unos 700.000 jóvenes que entraron siendo niños a Estados Unidos y que actualmente están amparados por este programa que les otorga un permiso temporal de residencia y trabajo.

Liliana Campos, candidata a doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de San Francisco, mencionó a Efe que en esta guía aportó su propia experiencia como indocumentada y sus estudios psicológicos y profesionales.

Sobre los “soñadores”, dijo, giran emociones como la incertidumbre, el racismo, la discriminación, la falta de acceso a recursos, pero, por su condición, también tienen más desarrolladas barreras de protección como una resiliencia que los ayuda a sobrevivir.

DOLOR Y SUFRIMIENTO

Con base en la experiencia clínica, en la guía se señalan los factores psicológicos más comúnmente observados en “dreamers” como pena, pérdida, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trauma, complejo, dificultades de ajuste y baja autoestima.

Por ello, la guía, que se distribuyó de forma gratuita a distintas organizaciones como la Asociación Estadounidense de Psicología, busca que los proveedores de salud mental comprendan los detonantes que causan el dolor y el sufrimiento en este sector de inmigrantes y, así, poder trabajar en su alivio.

Laura P. Minero, de UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, quien es “soñadora”, señaló a Efe que esta documento también explica a los propios “dreamers” estrategias a seguir para continuar con sus vidas.

Porque, reconoció, se esperan momentos difíciles de cara a la decisión de la Suprema Corte: “Vamos a tener sentimientos encontrados, pero es importante no sentir vergüenza por vivir esos sentimientos”.

“Hemos enfrentado tantos dificultades en nuestras vidas, sobre todo en esta Administración”, dijo, aunque apuntó que estos jóvenes tienen un papel activo en la resolución de la situación: trabajar activamente para lograr un cambio en la Casa Blanca en noviembre próximo.