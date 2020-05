Quién puede obtener más dinero del pago de impacto económico para niños

Tweet on Twitter

Millones de estadounidenses ya recibieron sus pagos de impacto económico a medida que el IRS continúa enviando automáticamente pagos a más individuos. Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente su pago. El IRS calculará la cantidad a base de los ingresos, el estado civil tributario e información de un dependiente en su declaración de impuestos más reciente.

Mientras que las personas que reciben compensación por incapacidad de Seguridad de Ingresos Suplementario (SSI) y Asuntos de Veteranos (VA) y beneficios de pensión recibirán hasta $1,200 automáticamente, algunas personas en este grupo con niños menores de 17 años pueden recibir hasta $500 adicionales por cada niño calificado y necesitan actuar antes del 5 de mayo para obtenerlo.

Las personas en este grupo que tienen hijos menores de 17 años pueden reclamar los $500 adicionales por niño calificado y tendrán que proporcionar la información de su hijo al IRS a través de la herramienta

Non-Filers: Enter Payment Info Here antes del 5 de mayo. Las personas que están casadas también deben proporcionar información adicional al usar la herramienta Non-Filers para reclamar el pago completo de $2,400 si su cónyuge no recibió beneficios de SSA, SSDI, RRB, SSI o VA en 2019 y no tuvo que presentar una declaración de impuestos en los últimos dos años.

Un niño calificado es alguien que:

Es el niño, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, medio hermano, hermano de crianza o un descendiente de la persona. Un descendiente incluye a niños como un nieto, sobrina o sobrino.

Puede ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos del contribuyente. Para aquellos que no suelen presentar una declaración de impuestos, incluya la información del niño en la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here antes del 5 de mayo.

Era menor de 17 años al final del año tributario 2019.

Es ciudadano estadounidense, nacional de los Estados Unidos o residente de los EE. UU.

Tiene un número de Seguro Social válido o un número de identificación del contribuyente de adopción.

Algunas personas tienen dependientes mayores. Esto incluye a personas como el padre de un individuo o un estudiante universitario. Aquí hay información que debe saber acerca de los dependientes de 17 o más:

Las personas con dependientes mayores de 17 años no recibirán más dinero para esos dependientes.

La persona reclamada como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona no es elegible para el pago de impacto económico de $1,200.

Además de aquellos que reciben beneficios de SSI y los receptores de VA que reciben beneficios de Compensación y Pensión (C&P), los pagos también son automáticos para las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos, pero reciben ciertos pagos. Estos pagos son:

Beneficios del Seguro Social para la jubilación,

Seguro de Incapacidad del Seguro Social

Beneficios de sobrevivientes

Beneficios de Retiro Ferroviario

