Tom Brady también es el mejor a la hora de recaudar fondos de ayuda por la COVID-19

Houston (EE.UU.), 29 abr (EFE).- El legendario mariscal de campo Tom Brady se convirtió en el jugador de la NFL que más interés ha generado y más dinero ha recaudado en una subasta establecida con destacados deportistas profesionales de Estados Unidos para ayudar a la población damnificada por la pandemia del COVID-19.

Con el nombre de ‘All In Challenge’ la subasta fue establecida en Internet por el fundador de Fanatics, Michael Rubin, también copropietario de los Sixers de Filadelfia y los Devils de Nueva Jersey, y permitió que el paquete ofrecido por Brady haya recaudado 800.000 dólares.

El paquete incluye una cena o un entrenamiento con Brady después del primer partido en casa con su nuevo equipo, los Buccaneers de Tampa Bay, así como boletos para el partido, la camiseta y los botines de jugar.

La recaudación de la subasta del paquete de Brady es la más grande hasta ahora en el proyecto virtual de conseguir fondos para los más afectados por la pandemia.

Lo alcanzado por Brady supera los de los demás atletas, celebridades y corporaciones que han participado en el proyecto para recaudar el dinero, que será entregado a organizaciones benéficas como Meals on Wheels, No Kid Hungry, America’s Food Fund, World Central Kitchen y Feeding America.

La subasta y las experiencias de los aficionados de entrar para ganar el premio después de haber hecho una donación sobre el que ellos elijan, sin limitación de paquetes, ha recaudado más de 24 millones de dólares y todavía hay 250 artículos en oferta.

Otro paquete que quedó cerrado en la subasta de ‘All In Challenge’ fue el del exmariscal de campo Peyton Manning, ganador del Super Bowl, quien recaudó 525.000 dólares al ofrecer un partido de golf completo y cena para 10 personas.

Además de los paquetes de Brady y Manning, también fueron importantes los ingresos conseguidos por otros deportistas como el mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson, y su esposa Ciara, que lograron 240.000 dólares al ofrecer al ganador una reunión de cortesía con ambos.

El Rolls-Royce Phantom de Meek Mill se vendió por 320.000 dólares.

Un juego de Horse y asientos en la cancha con ‘Magic’ Johnson en un partido de Los Angeles Lakers logró una recaudación de 220.000 dólares.

Golf con el jugador Bubba Watson y el piloto de la Nascar Denny Hamlin, además de asistir a las 500 Millas de Daytona con Hamlin, se vendió por 200.000 dólares.

Mientras tanto, el automóvil Corvette del también campeón del Super Bowl Eli Manning, hermano menor de Peyton y ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) en 2012, alcanzó los 140.000 dólares.