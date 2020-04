“GatelLovers”: funcionario mexicano de salud se vuelve una estrella mediática

México, 25 abr (EFE News).- En México, el López del momento ya no es Andrés Manuel López Obrador. La pandemia de COVID-19 ha desviado la atención mediática del omnipresente mandatario para centrarse en Hugo López-Gatell, un funcionario de salud que se ha destapado como un potente comunicador y una estrella de internet.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es la cara visible del combate contra el coronavirus en México e informa cada día sobre el avance de la enfermedad en una conferencia de prensa donde ha imprimido un particular tono didáctico como su seña de identidad.

“Articula bien su discurso, tiene la paciencia de explicar, es técnico y también es fotogénico, que estas cosas también importan”, explicó a Efe Oscar Casillas, experto en comunicación política.

Con estas habilidades, el epidemiólogo ha conseguido ponerse en el bolsillo a buena parte de los mexicanos hasta convertirse en protagonista de “memes” y ser portada de la prensa rosa, sin buscarlo ni desearlo.

LOS ‘MEMES’, EL “COLMO” DE LÓPEZ-GATELL

“¿Cuál es el colmo de un epidemiólogo? Que se vuelva viral”, resume un chiste que corre por internet con una fotografía de López-Gatell (Ciudad de México, 1969).

En las últimas semanas, han proliferado en redes sociales grupos de admiradores del subsecretario, que se autodenominan “GatelLovers” – en referencia al “AMLOvers” de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador-, que difunden todo tipo de contenidos humorísticos que ensalzan su figura.

No hay mexicano que no haya recibido en WhatsApp algún “sticker” o vídeo de López-Gatell.

Al epidemiólogo se le ha visto pidiendo a la gente quedarse en casa al son de “Seven Nation Army”, entrando apresurado al Palacio Nacional con la música de Super Mario Bross, lanzando rayos con los ojos a quienes incumplen la cuarentena o luchando contra el coronavirus personalizado como Superman.

Y tampoco han faltado referencias a su atractivo: las fotos del epidemiólogo de joven han levantado pasiones e incluso algunas personas han pedido que el actor Gael García Bernal lo interprete en una serie.

Obviamente, mucho de este contenido ha llegado al celular del propio López-Gatell, quien en una entrevista reciente con Efe admitió que algunas cosas le parecen “dignas de reconocimiento por la creatividad”.

“Mi persona es irrelevante para el fenómeno, lo importante es que la población está atenta y está conociendo el fenómeno (del coronavirus)”, dijo con el posado serio y humilde que lo caracteriza.

DEL “QUÉDATE EN CASA” AL “TE LO VUELVO A EXPLICAR”

Ante la complejidad de la pandemia, López Obrador, famoso por opinar de todo en sus conferencias de prensa matutinas, buscó un perfil técnico para informar cada tarde sobre el avance de la enfermedad, que ya acumula 12.872 casos y 1.221 fallecidos en México.

Pero López-Gatell ha sorprendido con una forma de expresarse totalmente opuesta al ritmo lento y aleccionador de López Obrador.

“Tiene un discurso fluido, elocuente y usa un léxico mayor”, opinó Casillas, quien también es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El “quédate en casa” de López-Gatell se ha convertido en el lema del Gobierno en su exhorto a la población a confinarse, mientras que el “con mucho gusto te lo vuelvo a explicar” es ya su seña de identidad al responder a la prensa sobre algún dato.

Pero para el experto en comunicación, el funcionario de salud también ha cometido errores al “dejar de lado el perfil técnico y recurrir a argumentos políticos” frente a las críticas contra la falta de pruebas de COVID-19 o los problemas en hospitales.

ACTIVISTA ESTUDIANTIL CONVERTIDO EN TÉCNICO DEL GOBIERNO

Originario de Ciudad de México con descendencia española, López-Gatell fue muy activo en la lucha estudiantil por la gratuidad de la universidad cuando estudiaba Medicina en la UNAM durante la década de 1990.

De hecho, suele hacer alegatos a favor de reforzar la sanidad pública, un sector que conoce bien puesto que ya ocupaba un cargo técnico en el Gobierno cuando se originó en 2009 la pandemia de la influenza AH1N1.

Con la llegada de López Obrador al poder en 2018, López-Gatell asumió el cargo de subsecretario y ha eclipsado la figura de su jefe y maestro, el secretario de Salud Jorge Alcocer, un reconocido médico de 74 años.

“Un médico puede ser un genio pero no saber comunicar”, señaló Casillas.

Incluso, un estudio de la consultoría Central Inteligencia Política (CIP) llegó a colocar esta semana al subsecretario como el cargo público que más atención mediática recibe, superando incluso a López Obrador.

Ante esto, López-Gatell ya avisó en entrevista con Efe que nadie se lo imagine como futuro presidente: “Yo no soy un político, yo soy un técnico, esa es mi naturaleza”, zanjó.