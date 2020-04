Drut, exministro galo y miembro del COI, ve obsoleto el plan de París 2024

Tweet on Twitter

París, 26 abr (EFE).- El exministro francés de Deportes y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) Guy Drut consideró este domingo que el proyecto olímpico de París 2024 se ha quedado obsoleto en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y pidió su reinvención.

“Ya no está conectado con la realidad. Aunque su espíritu debe mantenerse intacto, debemos revisar sus medios y centrarnos en lo esencial. La primera necesidad es hacer una revaluación presupuestaria de lo que van a costar”, dijo en la emisora ‘France Info’.

El también excampeón olímpico de 110 metros vallas en 1976, que actualmente tiene 69 años, destacó que la crisis está teniendo un fuerte impacto en la vida diaria y la economía y obliga a repensar el modelo de sociedad.

“Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no son una excepción a este nuevo contexto”, destaca Drut, que cree que el proyecto de la capital parisina se ha quedado “obsoleto y desconectado” y debe ser más “sobrio y responsable”.

El exministro de Jacques Chirac dejó claro que hay que pensar entre todos un nuevo modelo para la celebración en el futuro de esa competición, no solo en París, sino también en sus próximas ediciones.

Entre sus alternativas para limitar los costes, sugirió limitar el número de deportes que se suman al programa, volver a usar instalaciones existentes y celebrar en un mismo lugar ciertas pruebas, sea cual sea el país organizador.

Por ejemplo, situando en Haití o en Hawai las de surf y decidiendo también una única sede para las de kayak, “para las que hay que construir un río artificial en cada nueva edición”, según recalcó.