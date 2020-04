Las carreras virtuales tienen altas audiencias, pero también graves problemas

Charlotte (EE.UU.), 17 abr (EFE).- El piloto neozelandés Scott Dixon, cinco veces campeón de IndyCar y competidor de iRacing, recibió un breve conjunto de instrucciones del jefe Chip Ganassi sobre el mundo de las carreras virtuales.

“Recibí un mensaje de texto de él que decía: ‘Sólo mantente en perfil bajo”, dijo Dixon este viernes.

Lo que comenzó como una forma divertida para los campeonatos de carreras y atraer a los aficionados durante el cierre deportivo debido a la pandemia de coronavirus, ha dado un giro que nadie esperaba.

Ya se dieron situaciones que poco ayudan al progreso de este tipo de carreras, después de que el piloto estadounidense Kyle Larson fue despedido por Ganassi esta semana por usar un insulto racial durante una carrera virtual.

Bubba Wallace perdió a un patrocinador por “perder la cabeza por la rabia”, la carrera de una semana antes.

El evento iRacing de NASCAR este domingo está recibiendo críticas después de que la serie decidió recortar la participación de los pilotos menos conocidos.

Con esta última medida se pretendía evitar el choque de hace dos semanas en el virtual Bristol Motor Speedway, pero excluyendo a los pilotos Landon Cassill y Michael McDowell, que tienen patrocinio para los eventos y luego se enteraron de que no estaban invitados a competir en la pista virtual de Richmond.

El piloto retirado Dale Earnhardt Jr. incluso se retiró para darle su lugar a uno de los pilotos excluidos.

Pero todo indica que algo no está funcionando correctamente.

La NASCAR decidió para este fin de semana realizar una carrera de calentamiento el domingo por la mañana para los pilotos no invitados.

Los dos primeros clasificados serán elegibles para competir en la carrera virtual televisada a nivel nacional y otros dos pilotos seleccionados por el socio de transmisión, la cadena Fox.

Se ha vuelto complicada la organización de las competencias desde que NASCAR pasó de las carreras reales a las virtuales, que han establecido dos veces récords de audiencia en los canales que las transmiten.

IndyCar lanzó una liga con carreras de los sábados, organizó el jueves un enorme campo de conductores de autos deportivos en una carrera que se transmitió por streaming.

El propietario de IndyCar Series, Roger Penske, instó a los dueños de los equipos a advertir a sus pilotos sobre su conducta durante las carreras virtuales, luego de que el conductor de Penske, el australiano Will Power, interrumpió su transmisión para ofender a Dixon.

NASCAR pospuso el viernes su próximo evento programado, el 9 de mayo en Martinsville, Virginia, y está explorando las carreras en lugares sin espectadores. La próxima carrera programada de IndyCar es el 6 de junio en el Texas Motor Speedway.