Lanzan himno de EE.UU. en español para resaltar contribuciones de los latinos

Nueva York, 14 abr (EFE News).- A partir este martes los hispanos en Estados Unidos escuchan en su idioma el himno del país, The Star Spangled Banner, como parte de una campaña que busca resaltar las contribuciones de los latinos, muchos de ellos en primera línea en la lucha contra el coronavirus, y afectada de forma desproporcionada por la pandemia.

La Fundación We Are All Human (WAAH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la diversidad, la inclusión y la equidad, lanzó hoy la versión del himno, que en 1945 el presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), quien quería aprender español, ordenó fuera traducido como parte de su política de Buen Vecino para América Latina.

El lanzamiento del “Pendón Estrellado” también conmemora el 75 aniversario de la muerte de Roosevelt, (1882-1945), quien nunca logró aprender español como quería.

Como parte de la investigación que realizó para su campaña “Hispanic Star”, la Fundación encontró esta versión del himno, que el Departamento de Estado encargó por orden de Roosevelt a la compositora y música peruana Clotilde Arias (1901-1959), quien se radicó en Nueva York en 1923, dijo a Efe Claudia Romo Edelman, fundadora y directora ejecutiva de WAAH.

“Roosevelt dijo una vez que uno de los grandes arrepentimientos de su vida fue que no podía conversar en español”, ha dicho David B. Woolner, historiador del Instituto Roosevelt y autor de “The Last 100 Days: FDR at War and at Peace”.

“Si hubiera vivido unos años más, hay pocas dudas de que esta hermosa interpretación de The Star Spangled Banner lo habría inspirado a volver a comprometerse a aprender español para hablar con la comunidad hispana estadounidense en su primer idioma”, asegura Woolner, que hoy participó junto a Romo Edelman de la conferencia de prensa en la que se lanzó la grabación.

De acuerdo con Woolner fue “una fantástica idea” la de grabar esta versión del himno y destacó que la comunidad latina es “increíblemente importante” para el país, al recordar el trabajo que está haciendo durante la pandemia.

El tema, grabado en Nueva York el pasado 13 de marzo, es interpretado por la puertorriqueña Jeidimar Rijos, ganadora en 2019 del concurso “La Voz”, y está acompañado por un vídeo con imágenes de hispanos trabajando o en las primeras líneas de la batalla contra la pandemia de COVID-19.

“Viajé a Nueva York en medio de la pandemia, me arriesgué”, dijo Rijos a Efe y aseguró haberse sentido “extremadamente orgullosa, sin temor” de haberlo grabado.

Recordó que recibió un correo electrónico y que creyó que se trataba “de un email genérico, de esos que envían en cadena a todo el mundo”, pero al abrirlo comprobó que estaba dirigido a Jeidimar Rijos.

No es la primera vez que la cantante de 19 años interpreta el himno de EE.UU, pero lo había hecho en inglés, la más reciente durante un juego de la Liga de Baloncesto Norteamericana (NBA).

“Me da orgullo decirlo, ahora tengo mi himno que también puedo cantar en español. Para mí fue un orgullo”, dijo, y agregó que tan pronto se hizo público hoy el lanzamiento comenzó a recibir llamadas y mensajes.

Rijos dijo a Efe que dedicará su carrera a cantar temas religiosos.

ESFUERZO DE CAMBIO DE PERCEPCIÓN

“Esta es una campaña enfocada en la diversidad y la inclusión, pero muy en especial en la unificación de la comunidad hispana, en resaltar sus contribuciones, un esfuerzo de cambio de percepción” sobre sus aportes, que van desde su trabajo en los campos agrícolas, conduciendo camiones, sirviendo en restaurantes o en hospitales, destacó además Romo Edelman a Efe.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe de los latinos”, explicó.

El lanzamiento del himno en español es parte a largo plazo de la campaña “Hispanic Star”, que la Fundación lanzó hace dos semanas, una plataforma centrada en unificar a los hispanos, celebrar sus aportes y apoyar a este país, donde viven, trabajan y han nacido sus hijos.

“Unidos podemos brillar juntos”, afirmó Romo Edelman en la conferencia, y aseguró que la comunidad latina es una de la 50 estrellas de a bandera de EE.UU.

Hispanic Star lanzó recientemente el Plan de Respuesta y Recuperación Hispana al COVID-19 para servir como centro de intercambio de información, y organizar y movilizar a las personas en el país para ayudar a mitigar el impacto económico de la pandemia en las pequeñas empresas hispanas, emprendedores y trabajadores independientes.

“Es una plataforma donde estamos trayendo herramientas, que los que quieran pueden aportar para ayudar a la gente afectada”, indicó Romo Edelman.

La plataforma destaca que 23 % de los empleados de los pequeños negocios son hispanos (dueños o trabajadores), y que 49 % de los latinos han indicado que alguien en su hogar ha tenido un recorte salarial o ha perdido su trabajo debido a la pandemia.

También que 44% están en negación cuando se les pregunta sobre el impacto psicológico que ha tenido esta situación en sus vidas.